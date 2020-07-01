 

Проживавший на Сахалине уроженец Узбекистана финансировал террористов

01.07.2020, 6:08, Новости дня

Первый Восточный окружной военный суд приговорил уроженца Узбекистана, проживавшего в Углегорском районе Сахалина, к девяти годам лишения свободы за содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма, сообщили в генеральной прокуратуре России.

«В Сахалинской области суд вынес приговор по уголовному делу о финансировании терроризма. <…> Он [гражданин Узбекистана] признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. 1 ст. 205. 1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма). <…> Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – приводит сообщение пресс-службе прокуратуры ТАСС.

Суд установил, что мужчина, с помощью платежных терминалов осуществлял переводы денежных средств на номер телефона, привязанный к электронному расчетному счету. Деньги шли на финансирование запрещенной в РФ международной террористической организации. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в начале июня за участие в террористической организации в Хабаровске осудили шесть человек. В мае сотрудники правоохранительных органов задержали в Хабаровске гражданина одной из стран Средней Азии за призывы к финансированию терроризма и совершению терактов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Израильский министр здравоохранения подал в отставку

18.05 / Бывшего инспектора ДПС оштрафовали на 650 тыс. рублей за взятку в 30 тысяч

06.05 / Facebook удалил около 100 учётных записей, связанных с Россией

16.06 / Автоновости: DS (Citroen) представил гибридную новинку 7 Crossback E-TENSE 225

27.05 / РФБ решила не определять чемпиона России

29.05 / Экономика: Российская экономика оказалась прочнее западной

15.05 / РФС досрочно завершил сезон ПФЛ

10.06 / Израиль пообещал решить вопрос Александровского подворья в Иерусалиме

03.06 / Печень, которую вырастили из человеческих клеток, удалось пересадить грызунам

13.05 / Разоблачены новые фейки об искусственном происхождении коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска