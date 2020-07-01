 

Рубль в июле: нет повода для стресса

01.07.2020, 6:06, Новости дня

По оценкам ИАЦ "Альпари", в июле рубль останется в зависимости от прежнего комплекса факторов – стоимости нефти, отношения глобальных инвесторов к риску, внешних настроений. От расстановки сил извне будет зависеть интерес рынка к рисковым активам и российскому долгу, а это важно для рубля. Если нефть окажется стабильной, в пределах $35-45 за баррель Brent, у "россиянина" сохранится поддержка с этой стороны.

Тема с коронавирусом постепенно отходит на второй план, но только в прессе и с эмоциональной точки зрения. На самом деле, риски формирования второй волны очень велики, и это серьезнее, чем кажется на первый взгляд. У быстрого снятия ограничений в обществе есть один большой побочный эффект: люди привыкают к угрозам и перестают обращать на них внимание, а значит, становятся беспечными и более уязвимыми для вируса.

Монетарная политика нейтральна, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари". ЦБ РФ уже принял важное решение по ключевой ставке, в июле она останется на уровне 4,5% годовых, но в ближайшем будущем, скорее всего, в сентябре, этот показатель может быть понижен дополнительно. Сейчас очень важно не торопиться и оценить эффект от уже сделанных шагов.

 

Внутренний российский спрос на валюту остается выше средних уровней. Многие россияне, которые не успели потратить "кубышку" за карантинное время, переводят сбережения в валюту "на всякий случай". В целом население продолжает придерживаться сберегательной, а не потребительской модели поведения, что влияет на спрос и, соответственно, на темпы восстановления экономики. Пока для рубля это нейтральный момент, но в будущем он способен перерасти в фактор давления.

Ожидания по доллару США на июль выглядят следующим образом: наиболее вероятны колебания в пределах 68-71 рублей, но все-таки для середины лета мы чаще всего будем видеть диапазон 69-70 рублей. Курс евро в июле останется внутри коридора 78-79 руб.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Мнучин обсудил с Силуановым меры по поддержанию экономики в период пандемии

25.05 / Граффити-портрет Бродского к 80-летию поэта закрасили в Петербурге

20.05 / Лестничные марши обрушились в доме под Саратовом

02.06 / “Яндекс” с марта тестирует в Москве беспилотники 4-го поколения

06.05 / Министра Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

29.05 / В Броварах после столкновения со стрельбой задержаны 10 человек

19.05 / Зеленский: Первые вызовы мы достойно прошли, но не должны небрежно относиться к коронавирусу

09.06 / Актриса Елена Яковлева об аварии на Садовом: Ищите того, кто был в машине с Ефремовым

10.06 / Стало известно о психическом состоянии готовившего теракт в Красноярске подростка

28.06 / СК начал проверку информации о сбросе отходов в тундру в Норильске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска