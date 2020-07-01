 

1 июля в России – основной день голосования по поправкам в Конституцию, участки открыты до 20:00

01.07.2020, 6:06, Новости дня

1 июля — основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Он является выходным в нашей стране.

Избирательные участки открыты с 8 часов утра до 8 часов вечера по местному времени. Проголосовать можно было и до этого в течение шести дней — такой порядок применяется в РФ впервые.

 

По последним данным Центризбиркома, свой выбор сделали уже почти 50 миллионов граждан. Среди них — жители Москвы и Нижегородской области, которые выбрали электронный способ голосования. Оно полностью завершилось вечером во вторник, 30 июня. В этой группе россиян явка превысила 93 процента, сообщает телеканал "Россия 24".



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