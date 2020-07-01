 

За неделю на Донбассе ликвидировали 10 боевиков – штаб ООС

01.07.2020, 6:04, Новости дня

За неделю на Донбассе Вооруженные силы Украины уничтожили 10 боевиков. Об этом 30 июня проинформировал в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

“По подтвержденным данным, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили: погибшими – 10 человек; ранеными и травмированными – девять человек. Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что “в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, проведения штурмовых действий или обстрелах со стороны вооруженных формирований Российской Федерации военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать адекватный ответ, открывая огонь по противнику с целью подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий”.

#ООС #Операція_ОСКомандування операції Об’єднаних сил підкреслює, що у разі загрози життю та здоров’ю наших воїнів,…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 30. juuni 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Россия и Турция приступили к обсуждению поставок новой партии С-400

28.04 / Moody’s дало прогноз по сокращению ВВП России

24.06 / Le Figaro – диалог Макрона с Россией не принёс ожидаемых плодов, но останавливаться нельзя

27.04 / Шмыгаль: Второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно

11.06 / Guardian – «американское фиаско» — США преодолели печальную отметку в 2 млн заболевших

29.06 / Американская компания собралась продавать препарат от коронавируса по 390 долларов за пузырек

06.05 / Силуанов рассказал о работе Мишустина во время болезни

19.06 / В результате крупного пожара в Перми погиб мужчина

24.05 / Ким Чен Ын появился на публике после трех недель отсутствия

22.04 / Назван общий объем налоговых льгот столичных предприятий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска