SRF – Германия заступает на пост председателя Совета ЕС без «идеи будущего»

01.07.2020, 5:42, Новости дня

Вскоре Германия примет председательство в Совете ЕС, пишет SRF. После того как немецкий канцлер Ангела Меркель выступила с инициативой по созданию фонда спасения ЕС от последствий коронавируса, у многих появились мечты, что на своём новом посту она станет воплощать идею Соединённых штатов Европы. Но эксперты убеждены, что от главы ФРГ ожидают слишком многого: никакой масштабной идеи о том, как будет выглядеть политическое будущее Европы у неё нет.

Первый государственный визит в Германию с начала пандемии коронавируса совершил Эммануэль Макрон из Парижа. Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала его в Берлине. Вот кадры с церемонии приёма в дворце Мезеберг к северу от столицы. Прозвучало чёткое послание: у Франции и Германии одинаковые цели. В мае они вместе предложили создать фонд спасения ЕС размером в €750 млрд, большая часть из которого будет профинансирована за счёт общеевропейских долгов. Однако немецко-французский план поддержали не во всех странах ЕС.

Знак единства в преддверии того, как Германия в следующую среду примет председательство в Совете ЕС. Канцлер неожиданно прыгнула выше головы и разрешила европейским государствам задолжать, чтобы спасти ЕС. Складывается впечатление, что теперь многое стало возможным. И у некоторых даже появились мечты о Соединённых штатах Европы. Наш корреспондент в Германии Беттина Рамзайер задалась вопросом: «Станет ли это наследием Меркель?».

Это будет её последнее масштабное появление на европейской сцене. От Ангелы Меркель, от Германии ожидают многого. «Слишком многого», считает руководитель влиятельного аналитического центра ECFR, который находится в Берлине.

ЯНА ПУГЛИРИН, глава Европейского совета по международным отношениям (ECFR): Многие ожидают, что немцы выступят за создание своеобразного европейского федерального супергосударства, потому что они предложили создать этот фонд спасения.

Действительно, складывается впечатление, что поцелуй пробудил столь важную немецко-французскую дружбу ото сна. И позволил возникнуть тому, что в Германии всегда было под запретом: общеевропейским долгам.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Ни одна страна не сможет справиться с этим кризисом в изоляции и в одиночку. С ним можно справиться только если мы будем действовать сообща и помогать друг другу.

Экономические последствия эпидемии коронавируса — центральная тема в рамках немецкого председательства в Совете ЕС. Другим темам — единой миграционной политике, защите климата или развитию цифровых технологий — придётся подождать. У Меркель другие приоритеты.

ЯНА ПУГЛИРИН: За последние годы мы не слышали никаких масштабных идей о том, как будет выглядить политическое будущее Европы. И я не считаю, что все эти годы она (Меркель. — ИноТВ) её утаивала. Я думаю, что у неё её нет.

Предотвращение краха ЕС на фоне технических поломок. Гигантский пакет финансовой помощи призван сохранить единство ЕС. По-видимому, организовать это будет довольно сложно.

БЕТТИНА РАМЗАЙЕР: Во внутренней политике Меркель редко была так сильна, как сейчас. Только поэтому её партия согласилась с общеевропейскими долгами. Но Германия бы предпочла, чтобы такие знаки солидарности больше не повторялись. В рамках своего председательства в Совете ЕС немцы будут заниматься распределением этих миллиардов. Такое урегулирование кризиса Ангелу Меркель устраивает. Идеями будущего пусть занимаются другие.

Дата выхода в эфир 30 июня 2020 года.