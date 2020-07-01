Искусственный интеллект может предсказать эпилептический припадок

01.07.2020, 5:30, Новости дня

По словам специалистов, новый ИИ способен предсказывать эпилептические припадки и анализировать медицинские данные. В будущем устройство может использоваться массово, но на данном этапе оно работает только для отдельных пациентов.

Команда исследователей объединила искусственный интеллект с методикой теории систем с целью разработки эффективного способа обнаружения и высокоточного определения в режиме реального времени эпилептического припадка.

Новый метод позволяет специалистам получать необработанные данные, которые потом обрабатываются вручную, для получения необходимой информации. Преимуществом уникального подхода является то, что ненужная информация отсекается сразу, а сигнал от 23 электродов анализируется одновременно.