 

Искусственный интеллект может предсказать эпилептический припадок

01.07.2020, 5:30, Новости дня

По словам специалистов, новый ИИ способен предсказывать эпилептические припадки и анализировать медицинские данные. В будущем устройство может использоваться массово, но на данном этапе оно работает только для отдельных пациентов.

Команда исследователей объединила искусственный интеллект с методикой теории систем с целью разработки эффективного способа обнаружения и высокоточного определения в режиме реального времени эпилептического припадка.

Новый метод позволяет специалистам получать необработанные данные, которые потом обрабатываются вручную, для получения необходимой информации. Преимуществом уникального подхода является то, что ненужная информация отсекается сразу, а сигнал от 23 электродов анализируется одновременно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Московская биржа открылась снижением

06.06 / Врач назвал необычную причину заражения коронавирусом

03.05 / Напавший на петербургских врачей пьяный мужчина попал на видео

07.05 / Коронавирус в Италии. За сутки умерли 274 человека, выздоровели более 3 тыс.

06.06 / Эпидемия коронавируса серьёзно ударила по домам престарелых в США

26.06 / Путин: Эпидемия коронавируса отступает

08.05 / Обнаружено древнейшее европейское пиво

15.05 / Ущерб от действий замглавы «Ленэнерго» оценили в 131 млн рублей

12.06 / Украина обязалась не вводить новые валютные ограничения в течение 18 месяцев – меморандум с МВФ

28.05 / Германия отказала Онищенко в политубежище, на Донбассе скоропостижно умер украинский комбриг. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска