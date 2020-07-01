Эксперты рассказали о вреде парного молока

01.07.2020, 5:30, Новости дня

Во время нового исследования, которое было проведено учеными, обнаружилось, что парное коровье молоко содержит большое количество генов, которые отличаются устойчивостью к противомикробным препаратам во время хранения при комнатной температуре.

Также ученые выявили, что бактерии, содержащие устойчивые к противомикробным препаратам гены, могут делиться ими с другими микроорганизмами и потенциально распространять резистентность. Эксперты советуют любителям парного молока обязательно хранить напиток в холодильнике и стараться не оставлять его при комнатной температуре.

Подобный метод поможет минимизировать риск развития бактерий с генами, которые устойчивы к антибиотикам.