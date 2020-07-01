Обнаружен метод лечения закупорки кровеносных сосудов при диабете

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01.07.2020, 5:30, Новости дня

Группа ученых провела исследование и обнаружила, что препараты для лечения болезни Альцгеймера могут быть использованы для предотвращения повреждения кровеносных сосудов у пациентов, которые страдают сахарным диабетом второго типа или ожирением.

Обнаружилось, что у людей, которые страдают диабетом, имеют повышенное кровяное давление и высокий уровень холестерина, имеют закупорку кровеносных сосудов. Такая проблема в будущем может привести к инсульту или сердечному приступу.

Во время исследования специалистами был обнаружен ключевой механизм, запускающий изменения в кровеносных сосудах. Выяснилось, что ранние аномальные биологические процессы, которые имеют отношение к болезни Альцгеймера, могут быть ответственны за сосудистые заболевания и гипертонию у пациентов с ожирением и диабетом.



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