Мнение: О достоверно подтверждённой большой потере Владимира Путина

01.07.2020, 5:25, Разное

Если честно, увидев это вполне объективное подтверждение – из надёжных источников! – большой личной потери Владимира Путина, нынешнего российского президента, я совсем не удивился. Более того, наверное даже было бы странным, если бы этого не случилось именно в период коронавирусной пандемии, которая совершенно не обошла стороной видных представителей властных элит, а даже напротив. Несмотря на все их колоссальные возможности.

Вот и Владимира Путина зацепило серьёзно.

Хотя и не смертельно.

Всего лишь болезненный удар по самому святому для любого политика. По его личному рейтингу.

Совсем не #секрет, что скоропалительно слепленные поправки в Конституцию – любимое детище нынешнего хозяина Кремля. Его реальный шанс остаться у власти и во власти до середины следующего десятилетия минимум. Причём в любой ипостаси на выбор: хоть формального главы государства, хоть неформального, но почитаемого авторитета. Изменения, переконфигурирующие саму структуру федеральной власти, такую гибкость позволяют.

Соответственно, и специально устроенный нереферендум по этим поправкам необходимо воспринимать именно в контексте одобрения Владимира Путина широкими народными массами. Практически как голосование за доверие национальному лидеру. Потому что сам текст документа, выносимого на как бы плебисцит, никто из электората, разумеется, не читал (а если читал, то нихрена не понял). Но зато даже самый дремучий камчадал или чалдон знают, что их предложил и одобрил Владимир #Путин самолично. А потому голосовать за них или против – вопрос глубоко личного отношения к вождю. Вопрос персонального доверия ему.

Такое голосование не совсем корректно сравнивать с рутиной президентских выборов, где с действующим главой государства худо-бедно состязаются претенденты, обладающие какой-никакой харизмой, популярностью и даже ядерным электоратом. И можно стыдливо (или уверенно) проголосовать за другого кандидата: коннотация в любом случае остаётся позитивной. А вот на нереферендуме вопрос, можно сказать, ставится ребром: либо за Путина, либо против него лично. Либо доверяем, либо нет.

То есть, в реальности, мы имеем дело с чем-то более масштабным, чем обычные выборы. С чем-то более эпохальным, уникальным, беспрецедентным. В конце концов, широкое голосование по Конституции проходит в новейшей истории России второй раз, тогда как президентских выборов было уже больше полудюжины.

В таком контексте идущее голосование, кульминация которого наступить сегодня, правильнее сравнивать с действительно крутыми поворотами российского бытия. Затрагивающими всех. И ближайшим из таких поворотов можно назвать #Крымнаш. Именно тогда рейтинг общенационального доверия Владимиру Путину подскочил до немыслимых 86%. И это был исторический рекорд.

Что с этими процентами стало сейчас?

Точный ответ будет получен в ночь на 2-е июля (или уже к утру). А пока есть промежуточный вариант. По опросам ВЦИОМ, проведённым уже после начала голосования, за поправки, то есть за доверие Путину высказались 75-76% избирателей. Результат на уровне последних президентских выборов, но всё же сравнивать его, как было сказано выше, нужно не с 2018-м, а с 2014-м годом.

И в этом смысле хорошо видно снижение путинского рейтинга на 10 процентных пунктов. Тяжёлая потеря для любого политика, да.

Собственно, тут нет повода для удивления. Поспешное повышение пенсионного возраста, усиление налогового бремени, затянувшееся снижение уровня жизни большинства россиян и не снижающаяся наглость меньшинства самых приближённых – всё это не могло не сказаться на доверии народа. А тут ещё странное поведение во время #коронавирус­а, граничащее с личной трусостью, нелогичное введение карантинных полумер и столь же нелогичная их отмена (с точки зрения цифр по заболеваемости). В общем, рейтинг не мог не упасть.

Хотя пока только по опросам.

Как думаете, каким окажется результат по бюллетеням? Сколько потеряет Владимир #Путин?