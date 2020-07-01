 

Мнение: Зараза останется в России навсегда?

01.07.2020, 5:18, Разное

Сенатор Андрей Клишас, оказывается, заявил, что «с учетом практики общероссийского голосования по поправкам в Конституцию» надо бы обсудить возможность голосовать несколько дней на всех выборах. Саму идею голосовать, пока не проголосуют, предложила Валентина Матвиенко, мол, голосование по обнулению сроков Путина, которое из-за пандемии коронавируса растянули на неделю, — с 25 июня до 1 июля – «позволило обеспечить удобство граждан и соблюсти санитарно-эпидемиологические требования».

Странное предложение. В своем сегодняшнем обращении к народонаселению Путин объяснил, что сбор голосов россиян  растянули на неделю, потому что коронавирус разбушевался. Чтобы 1 июля не было столпотворения на участках.  «Такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей» – заявил Путин.

Что-то я не пойму, Матвиенко с Клишасом что-то знают, но скрывают от Путина? Коронавирус теперь навсегда? Как какие-нибудь выборы, так в России теперь всегда будет или коронавирус, или какая-нибудь другая зараза?

На снимке: сенатор Андрей Клишас, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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