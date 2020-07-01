Мнение: Снос памятника Меконнену

01.07.2020, 5:10, Разное

В Эфиопии в городе Харар. уничтожили памятнику расу Меконнену, отцу императора Эфиопии Хайле Селласие.

Причиной стало убийство популярного в Эфиопии фолк-музыканта, что привело к массовым беспорядкам, столкновениям с полицией, сожжению административных зданий, ну и до памятников "бывшим" тоже руки дошли.

Рас Меконнен Гудесса был достаточно известным государственным деятелем, который отметился как на ниве управления эфиопскими провинциями в конце XIX века, так и активным участием в разгроме итальянской армии в битве при Адуа, где его 15-тысячный отряд обратил в бегство итальянскую бригаду, а также менее значительными победами над итальянцами.

Также известен приказами о массовых убийствах – в искомом городе Харар по его приказу было единовременно убито 500 местных жителей, а также сомалийцев.

Также известен тем, что стал первым эфиопом, который получил водительские права, во время своего визита во Францию в начале XX века.

В общем, с одной стороны герой войны против итальянских колонизаторов, с другой – кровавый мясник. Поэтому при попытке его убрать ранее, возникали трудности.

Но тут подвернулся повод и понеслась.

О разгроме итальянцев эфиопами можно почитать вот тут https://vk.com/@min_istorii-pervaya-italo-efiopskaya-voina-chast-2

Про войну Италии с Эфиопией, которую Италия умудрилась проиграть, смотри здесь https://vk.com/@min_istorii-pervaya-italo-efiopskaya-voina-chast-2 Одно из тех поражений, которое сформировало образ итальянской армии как способной проиграть где угодно и кому угодно.

Впрочем, за это поражение итальянцы поквитались при Муссолини, что впрочем не сильно им помогло – с началом второй мировой войны оккупационная группировка итальянской армии в Эфиопии быстро схлопнулась.



Рас Меконнен командует эфиопскими войсками в битве при Амба-Алаги в 1895 году, где армия в 30 000 человек Меконнена разбила итальянскую бригаду численностью примерно 2,5 тыс. человек практически полностью ее вырезав.

В общем, досталось от него итальянцам.