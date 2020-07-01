Умер заслуженный артист РФ Виктор Проскурин

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01.07.2020, 5:08, Новости дня

Заслуженный артист РФ Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни, сообщила супруга Проскурина Ирина Хонда.

«Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть», – написала супруга Проскурина на своей странице в Facebook.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил театральное училище имени Щукина и получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл роль Палача в «Тиле Уленшпигеле». Получил известность в московских театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова, передает ТАСС.

Стал широко известен массовому теле- и кинозрителю после исполнения ролей Гены Ляпишева в телефильме «Большая перемена» и капитана погранвойск Александра Блинова в кинофильме «Выйти замуж за капитана». Среди запомнившихся киноперсонажей Проскурина – Герман из «Пиковой дамы», Вожеватов из «Жестокого романса» (экранизация «Бесприданницы» Островского), Новиков из «Военно-полевого романа» и другие.

С 1973 по 1990 годы Проскурин работал в театре «Ленком», затем участвовал в постановках театра имени Ермоловой. В 1982 году актеру присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году награжден орденом «За вклад в развитие культуры России».

В марте Проскурин рассказал о своей серьезной болезни.



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