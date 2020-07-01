 

Пентагон: Трамп одобрил сокращение военного присутствия в Германии

01.07.2020, 5:06, Новости дня

Президент Дональд Трамп утвердил план сокращения американского военного присутствия в Германии на 9500 человек. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны США.

В заявлении пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана говорится, что решение о переводе войск «усилит сдерживание России, укрепит НАТО, успокоит союзников», а также послужит улучшению «стратегической гибкости» США. В результате число американских военнослужащих, размещенных в Германии, сократится с 34 500 до 25 000 человек.

Хоффман не уточнил, когда будут произведены сокращения, и будут ли войска переведены в другую страну НАТО.

Пентагон проинформирует Конгресс о плане дальнейших действий «в ближайшие недели». Затем США проконсультируются с союзниками «о дальнейших действиях», говорится в сообщении.

Ранее представители Пентагона допускали, что в случае сокращения контингента в Германии, часть военных может быть направлена в страны бывшего Восточного блока.

Во время визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон, состоявшегося на прошлой неделе, Дональд Трамп заявил, что часть американских военных будет направлена в Польшу.

«Некоторые вернутся домой, а некоторые будут направлены в другие места. Польша станет одним из таких мест», – заявил президент США. 15 июня Дональд Трамп высказал сожаление в связи с тем, что Берлин недостаточно тратит на собственную оборону, а также заявил о своем недовольстве ситуацией, складывающейся в американо-германских торговых отношениях.

«Мы ведем с ними переговоры по этому вопросу, но… я не удовлетворен сделкой, которую они хотят заключить. Это стоило Соединенным Штатам сотни миллиардов долларов за годы торговли…, мы пострадали от торговли, и мы пострадали от [затрат на] НАТО», – заявил Трамп.

«Это огромные затраты для Соединенных Штатов. Таким образом, мы уменьшаем численность до 25 000 солдат», – сказал президент.



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