 

Китай ввел в действие закон о национальной безопасности Гонконга

01.07.2020, 5:06, Новости дня

Власти Китая ввели во вторник в действие закон о национальной безопасности Гонконга, резко усилив контроль над полуавтономным городом.

Закон, который китайские власти представляют как «меч», нависающий над головами тех, кто угрожает национальной безопасности Гонконга, вступил в силу через несколько часов после его подписания председателем КНР Си Цзиньпином.

Закон наделяет Пекин юрисдикцией в отношении «очень серьезных» преступлений в сфере национальной безопасности, совершаемых на территории Гонконга. Кроме того, он дает Китаю возможность создать в городе агентство национальной безопасности, в котором будут работать чиновники, не связанные местными законами при выполнении своих обязанностей.

Новый набор полномочий радикально перестраивает отношения между Пекином и Гонконгом, устраняя юридическую защиту, которая до сих пор существовала между независимой городской судебной властью и судами, контролируемыми китайской коммунистической партией.

«Это конец того Гонконга, о котором раньше знал мир», – написал в Твиттере Джошуа Вонг, гонконгский активист и борец за демократию. Политическая партия «Демосисто», в которую входил Вонг, объявила о своем роспуске.

27 стран, включая Великобританию, Францию, Германию и Японию, призвали Пекин «пересмотреть навязывание» городу законодательства. Этот шаг еще больше осложнил отношения между Пекином и Вашингтоном.

Лидер демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси заявила, что цель нового закона состоит в том, чтобы «напугать, устрашить и подавить» гонконгцев. Республиканец Митт Ромни написал в Твиттере, что его «сердце болит за народ Гонконга», где исчезло «любое подобие свободы и автономии».

В заявлении госсекретаря Майка Помпео говорится, что «решение Коммунистической партии Китая навязать суровое законодательство о национальной безопасности Гонконгу разрушает автономию территории и одно из величайших достижений Китая».

«Паранойя Пекина и страх перед устремлениями его собственного народа привели к… превращению принципа “Одна страна, две системы” в “Одна страна, одна система”», – заявил Помпео.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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