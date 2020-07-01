“Оленя” на Lexus притормозили соцсети

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01.07.2020, 5:01, Новости дня

В Приморье получил продолжение скандал с водителем премиального внедорожника, которого из-за наглого и опасного поведения прозвали "оленем".

Речь идет об Александре Фроюке. Это он разместил в Интернете ролик, в котором намеренно окатил прохожих водой из лужи. Позже выяснилось, что Фроюк постоянно устраивает подобные выходки на этом "Лексусе" и записывает провокационные видео на огромной скорости.

А 9 мая 2019 года Фроюк перекрыл машиной выход из подъезда жилого дома. Автомобиль, записанный на маму парня, простоял так несколько часов. И даже полицейские ничего не смогли сделать. Говорят, потому что отчим Фроюка — бывший начальник УМВД по Приморскому краю, генерал Андрей Николаев.

После разразившегося скандала полиция начала проверку и даже установила личность водителя Lexus. Против лихача был составлен протокол о мелком хулиганстве, растиражированном в социальных сетях.

За распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, законодательство РФ предусматривает ответственность в виде наложения административного штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Материалы дела были переданы в суд, который и должен будет решить судьбу мажора.



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