 

Причиной крупного пожара в ДК в Гусь-Хрустальном мог стать поджог чердака

01.07.2020, 5:01, Новости дня

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в доме культуры в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Представители пресс-службы МЧС РФ по региону сообщили, что открытое горение было ликвидировано в 3:00.

В качестве одной из предварительных версий пожара в доме культуры в городе Гусь-Хрустальный рассматривается поджог чердачного помещения. Об этом СМИ сообщил временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Владимирской области Руслан Блинов.

Пожар в здании дома культуры начался в 21:16 во вторник, 30 июня. В 23:20 огонь был локализован на площади 2,4 тысячи квадратных метров. В результате ЧП пострадали сцена, зрительный зал и часть третьего этажа. Погибших и пострадавших нет, сообщает ТАСС. Спасатели смогли защитить от огня здания, стоящие рядом с ДК.

Как отмечается, одна из предварительных версий – поджог чердака, вторая причина – электротехническая.

Здание дома культуры было построено в 1929 году. В 2019 году в нем проводился ремонт кровли.

За последние два дня это уже второй крупный пожар в учреждениях культуры во Владимирской области. 29 июня возгорание произошло в здании Владимирского академического театра драмы. Огнем было охвачено 500 квадратных метров. В результате инцидента пострадали зрительный зал, сцена и фойе. Основной версией пожара в здании театра стало короткое замыкание во время проведения электротехнических работ.



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