Горячая линия по изменениям в Конституцию РФ будет работать до вечера 1 июля

01.07.2020, 5:01, Новости дня

Продолжает работать горячая линия по изменениям в Конституцию России. В числе операторов, отвечающих на звонки, — авторы поправок в основной закон страны. Задать свои вопросы можно будет вплоть до 9 часов вечера 1 июля.

Больше 20 тысяч обращений — за восемь дней работы call-центра. Вопросы — без исключения по каждой из более чем 200 поправок к Конституции России.

В числе самых популярных — вопросы об индексации пенсий, в том числе для работающих пенсионеров, об упоминании Бога в Конституции, президентских сроках, границах РФ и статусе русского языка. По каждому пункту лично отвечают в том числе и разработчики Конституции. Уже второй раз за неделю на горячей линии напрямую с избирателями общается один из авторов поправок — сенатор Андрей Клишас.

"Есть вопросы, которые касаются работы парламента. Например, "Почему нет ограничений для депутатов занимать депутатские кресла определенное количество раз?" Продолжаются вопросы по социальным блокам Конституции. В том числе – по пенсиям, по соответствию прожиточного минимума и минимальной заработной платы. То есть идет достаточно предметная, очень интересная дискуссия. Люди разбираются в вопросах. Очень радует, что наши граждане готовы принять такое осознанное решение", — рассказывает председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Дискуссии в ходе общения граждан с политиками вызвал и пункт о приоритете национального законодательства над международным. Пояснения по этой статье давал сенатор Константин Косачёв. В частности, отвечал на вопрос, смогут ли граждане РФ обращаться в ЕСПЧ и рассчитывать на исполнение решений Европейского суда в России. Если кратко — то да, смогут. РФ исполняет и будет исполнять Европейскую конвенцию по правам человека.

"Россия остается в юрисдикции Европейского суда по правам человека, разумеется, в Конвенции по правам человека и, соответственно, сохраняет свои обязательства перед теми механизмами, которые существуют и которые включаются, когда Европейский суд по правам человека, рассмотрев соответствующую жалобу, выносит по ней вердикт. Единственное изъятие из этой процедуры теперь возникает только в случае, если Европейский суд по правам человека выходит за пределы собственных полномочий по конвенции, фактически своим решением вступает в противоречие с этой конвенцией. Потому что он находит в ней что-то, что в ней не записано, но что он полагает в ней записанным", — отмечает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Получается — если решение межгосударственных органов будет противоречить нашей Конституции, окончательный вердикт будет уже за Конституционным судом России. Именно это подразумевается под приоритетом национального законодательства. Как к такой поправке отнеслись на Западе, рассказала член Венецианской комиссии Талия Хабриева.

"У нас очень много стран, где правовая система основана на верховенстве конституции. Как мне кажется, очень важно то, что Венецианская комиссия, хоть и указала рекомендацию, что хорошо бы подкорректировать эту формулировку. Понятно, что они заинтересованы в безоговорочном исполнении любых решений. Но при этом Венецианская комиссия указала, что суверенное право государства – определять вопрос о соотношении национального и международного права", — объясняет директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева.

Можно на горячей линии и получить консультации по порядку голосования. Например, что делать, если гражданин не может проголосовать по месту жительства и не успел предварительно зарегистрироваться в системе "Мобильный избиратель"? Как голосовать тем, кто потерял паспорт и не успел сделать новый?

"Если вы потеряли паспорт, но находитесь в регионе, где вы зарегистрированы, нужно обратиться в МФЦ в органы миграционного учета, получить справку (временное удостоверение личности) и с этой справкой прийти на участок и проголосовать", — рассказывает член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Шевченко.

Горячая линия будет работать еще сутки и закроется вечером в среду, 1 июля, лишь после того, как свой выбор сделают жители Калининградской области. Задать вопросы и получить информацию о содержании Конституции и порядке голосования можно по единому номеру +7 (800) 100-09-72.