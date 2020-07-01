Starbucks опроверг открытие заведений в Киеве

01.07.2020, 4:55, Новости дня

Компания Starbucks опровергла открытие своих кофеен в Киеве, об этом изданию “Бабель” 30 июня сообщили в представительстве компании в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

“Мы всегда ищем возможность поделиться с потребителями опытом Starbucks. Но мы можем подтвердить, что эти сообщения не соответствуют действительности. Пока у нас нет планов по открытию кофеен в Украине”, – отметили в компании.

30 июня в украинских СМИ появилась информация о том, что международная сеть кафе Starbucks 20 июля намерена открыть три первых заведения в Киеве. Также говорилось, что в течение шести месяцев компания собирается открыть кафе в других украинских городах-миллионниках.