Раскрыта причина появления алмазных дождей на Уране и Нептуне

01.07.2020, 4:20, Новости дня

При помощи рентгеновского лазера Linac, который позволяет выполнять точные измерения алмазных дождей, ученым удалось создать в лаборатории дожди из алмазов в недрах Урана и Нептуна.

Обнаружилось, что при определенных условиях углерод способен превращаться в кристаллический алмаз. Исследователи воссоздали условия на Нептуне на глубине около 10 000 километров. Учеными проводились наблюдения за тем, как углерод преобразовывается в алмаз внутри этой планеты.

Стоит отметить, что в состав ядер Урана и Нептуна входят в основном льды и горные породы. Эта особенность дает ученым повод помещать Нептун и Уран в отдельную категорию ледяных гигантов.