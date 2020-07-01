Мнение: О русофобии

01.07.2020, 4:15, Разное



Картина “Мечты русофила” Ложкина

Кругом русофобы! Вообще любопытно повсеместное проникновение этого модного словечка – “русофобия”. Модно эту самую “русофобию” повсеместно выискивать – и самозабвенно, взахлеб обижаться.

Я-то всегда думал, серьезное употребление такого слова, вне юмористического контекста – знак глубокой деградации, типа как начать водку глушить стаканами с утра. Появилась в речи очередного комментатора “русофобия” – всё, покатился человек по наклонной, не спасти; “меня засосала опасная трясина”… Ставим крестик, скорбно качаем головой.

Однако сейчас на глазах курвятся даже самые стойкие – то есть сильнейший комплекс неполноценности охватил уже все общество. Русофобия чудится буквально везде. И болезненности этого процесса никто не замечает! Как мне написали с возмущением: “Почему же низкая самооценка? Самооценка как раз повысилась, вот общество и начало требовать к себе уважения!” На что пришлось ответить, что “требовать к себе уважения” может только человек с низкой самооценкой – человеку с высокой самооценкой наплевать, уважают его или нет.

Я предполагаю, что невротическая основа современного российского общества – та самая проклятая жажда СТАБИЛЬНОСТИ, о которой все говорят, и достижение коей власть числит среди самых главных своих заслуг. Если разобраться, то нетрудно увидеть, что все цепляются за эту самую стабильность только оттого, что убеждены: ЛЮБЫЕ изменения приведут лишь к тому, что станет только хуже. То есть все охвачено сильнейшим страхом перед изменениями. Агитпроп, конечно, по мере сил поддерживает этот страх, и тут очень хорошо “идет” пример Украины: вот – тычут испуганному обывателю в нос – хохлы попробовали, и что? Стало только хуже!!

Жажда стабильности – оборотная сторона “выученной беспомощности”, а та, в свою очередь, синоним не просто заниженной, а полностью разрушенной самооценки: субьект хоть и хорохорится, но сам про себя уверен: “все, что я ни сделаю, все, что ни придумаю – будет ухудшением, а то и катастрофой; поэтому лучше я буду в положении “замри”.

Вот такой вот самозамороженный субъект и видит “русофобию” в практически любом произведении “критического реализма” – то есть во всем том, чем, собственно, и сильна была испокон веков русская литература и вообще русское искусство. Ведь любое КРИТИЧЕСКОЕ произведение побуждает к действию – а действовать и нельзя, “когда мы действуем, мы только причиняем зло самим себе”.

То есть “русофобию” вокруг себя видит только тот, кто сам “русофоб” – то есть ненавидит и презирает сам себя, все время мысленно бьет себя по рукам – не лезь! не трогай! не желай! ты только все окончательно испортишь!!

Как там они говорят про Алексиевич: “нет, конечно, все правда, но это же чернуха”. “Чернуха” – это ЛЮБОЕ художественное высказывание, в котором читается смысл “Ребята, мы живем в дерьме, давайте из него как-то вылезать”. Поскольку общество нынче не верит в само себя, не верит, что оно способно куда-то вылезти – только поэтому оно видит в призыве “начать двигаться” призыв к Майдану, то есть “русофобию”.

Человек в “выученной беспомощности” сам себе желает полностью обездвижиться, поскольку “движение – зло”. Однако что такое полная неподвижность, она же “стабильность”? Это, понятно, смерть. То есть желание “стабильности”, по сути – некрофильское.

Мы уже, однако, пришли к выводу, что ищет вокруг себя “русофобию” только тот, кто сам в душе “русофоб” – то есть презирает сам себя. Ненавидеть самого себя – желать себе смерти.

Все сходится.