Личное: Антипрививочница-прививочница

01.07.2020, 4:06, Разное

Некоторое время назад сожительница Тимати Анастасия Балконская-Решёткина выразила своё отношение к детским прививкам:

Лично я вакцинировать Ратмира на данный момент не планирую… Я просто решила что иммунитет и в целом малыша будет укрепляться с помощью правильного питания, физкультуры , плавания и закаливания ну и конечно благодаря грамотному педиатру!

Это — чёткая позиция антипрививочницы.



Фото: Соцсети

Антипривочницы — это насекомые, которые не прочь родить дома в ванной, сожрать после родов плаценту и покормить ребёнка сисей вплоть до полового созревания.

Антипрививочницы лечат лейкемию пробиотиками и верят в «волновые волны» 5G, которые придумал Билл Гейтс, чтобы поработить человечество.

Свою прогрессирующую шизофрению антипрививочницы именуют осознанностью.

Решёткина решила, что ей с антипрививочницами — по пути. Этому я не удивилась нисколько, так как Тимкина дылда — откровенная тупица.

Правда, спустя несколько дней, Настя переобулась на лету и поддержала идею детских прививок:

Проблема не в вакцинах, а вот в таких людях, которые нарушат протоколы.



Теперь Решёткина не имеет ничего против детских прививок и осуждает лишь врачей, которые делают их на дому и неправильно.

«Молодец, что вошла в ум, — скажете вы. — Чего прицепилась, Лена?»

Действительно: чего это я? Решёткина осознала ошибочность своей позиции и признала это публично. За такое хвалить нужно, а не гнобить.

Однако дьявол, как всегда, — в деталях. Деталь — в названии клиники и фамилии там работающего педиатра. И то, и другое Настя упоминает в своём посте в поддержку детских прививок.

Это выглядит, как банальный пиар клиники за бабло.

Пожалуй, процитирую:

Надо было идти к тому, у кого мы всегда наблюдались в клинике «ХХХ». Педиатр ХХХ всегда объяснял, что и для чего мы делаем, как правильно и на что обратить внимание.

Я считаю, дело было так: антипрививочница Решёткина опубликовала пост о том, что вакцинация детей — зло. В комментариях к посту случилась битва «яжыматерей». Одна клиника обратила на это внимание и заказала у Решёткиной скрытую рекламу: «Приносите к нам своих малышей — мы сделаем им прививки правильно!»

Решёткина согласилась. Не, ну а чо? Деньги же у эскортограмщиц не пахнут.

Когда нас накрыл коронавирус, Настя решила заработать на продаже антисептиков для рук, продавая их по 500 рублей за пузырёк. Объяснила тем, что ей тоже деньги нужны. Предложили срубить баблишка на грудничках — можно и убеждения кардинально пересмотреть. Пары дней для этого — вполне достаточно.

Я — за то, чтобы детям делали все необходимые прививки. То, что Решёткиной, как мне кажется, заплатили за правильную позицию, — это хорошо.

Однако придёт какой-нибудь травник-натуропат и занесёт Насте бабла за рекламу говно-добавки, которую нужно сыпать в детскую смесь вместо прививок, и что будет? Я почему-то уверена: Решёткина бабло возьмёт и добавку отрекламирует.

Убеждения подлой душонки напрямую зависят от того, в какую сторону дает ветер бабла.

Если есть возможность заработать на грудничках? Почему бы и нет? Вчера — против прививок. Сегодня — за. Что будет завтра, зависит от финансовых предложений.

Я думала, сосать у карлика — это дно. Нет: дно — это сосать у карлика за еду и крышу на головой и рубить бабло на грудничках, чтобы было, чем заплатить за тампоны и новую шапочку для селфи в Эскортограме.

А понятие «репутация» Решёткина, видимо, путает с «эякуляцией», за которую она у Тимати пока ещё отвечает.

Как относитесь к детским прививкам? Почему?