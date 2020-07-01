VOAэкспресс 30 июня 2020

01.07.2020, 4:00, Новости дня

Коронавирус

Главный правительственный эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор Энтони Фаучи, предупреждает: ежедневный всплеск заболеваемости коронавирусом в США может увеличиться более чем вдвое, если американцы не предпримут шагов, чтобы взять вирус под контроль.

«Из Америки с любовью». Подкаст

Как появилось понятие «фабрика грез»? Правда ли, что Америка сама себя придумала при помощи кинематографа? Что вообще такое американский фильм и чем он отличается от блокбастера? Мы поговорили о Голливуде и об американском кино со сценаристом, редактором и киноведом Всеволодом Коршуновым

Юлия Цветкова

Российской художнице Юлии Цветковой грозит до шести лет заключения за распространение порнографии в Интернете. Внимание правоохранительных органов привлек паблик ВК «Монологи вагины» и рисунки Юлии, посвященные женскому телу и бодипозитиву.

В интервью «Голосу Америки» Юлия Цветкова рассказала о том, почему тема телесности так болезненно воспринимается российским обществом.

Месяц афроамериканской музыки

В честь Месяца афроамериканской музыки весь июнь мы рассказывали о культовых музыкантах-афроамериканцах. Заключительная часть проекта посвящена персоне, определившей звучание целого жанра, – «отцу рок-н-ролла» Чаку Берри.

Если вы пропустили предыдущие публикации проекта:

История Махалии Джексон, которая сделала жанр госпел феноменом международного масштаба

История Майлза Дэвиса, одного из самых влиятельных джазменов в истории, чьи эксперименты в музыке определили становление сразу нескольких джазовых поджанров

История Тупака Шакура, одной и самых известных и противоречивых персон в мире хип-хопа

История Ареты Франклин, которая вошла в историю под именем «Королевы соула»