Вместо налога на прибыль в Украине могут ввести налог на выведенный капитал – Саакашвили

01.07.2020, 3:50, Новости дня

В Украине могут ввести налог на выведенный капитал, об этом на брифинге по результатам заседания Нацсовета реформ сообщил глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили 30 июня.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поддержал такую инициативу.

“Некоторые говорили: “Мы не можем этого позволить, давайте [проводить] половинчатые меры, давайте в каких-то областях”. Вместо налога на прибыль, который абсолютно коррупционный, вводится налог на выведенный капитал. Это было поддержано президентом Зеленским”, – подчеркнул Саакашвили.

Брифінг за результатами засідання Національної ради реформ Брифінг за результатами засідання Національної ради реформ–Брифинг по результатам заседания Национального совета реформ Posted by Mikheil Saakashvili on Teisipäev, 30. juuni 2020

30 июня президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета реформ. В числе изменений, которые нужны Украине, Зеленский упомянул судебную реформу, реформу здравоохранения, доступные кредиты для населения, реформу налоговой системы, ускорение приватизации.

4 октября 2017 года Кабинет Министров предварительно одобрил законопроект “О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налога на выведенный капитал” и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте. Министерство финансов публиковало основные тезисы документа на своем сайте. Предлагалось ввести НВК вместо налога на прибыль.

В январе 2018 года начальник Офиса крупных налогоплательщиков Госфискальной службы Евгений Бамбизов заявил, что из-за возможного введения налога на выведенный капитал госбюджет Украины потеряет 80 млрд грн.

12 марта 2018 года на встрече с предпринимателями Порошенко заявил, что пока не будет подавать законопроект в Верховную Раду. Тогдашний заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив объяснил, что президент не внес в парламент этот законопроект из-за позиции МВФ. Он отмечал, что Фонд считает увеличение дефицита государственного бюджета неприемлемым и согласится на введение налога на выведенный капитал только тогда, когда будут найдены компенсаторы потерь.

В октябре прошлого года Порошенко отметил, что не собирается отказываться от идеи заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Он подчеркнул, что уверен в экономической эффективности и полезности этого налога для ускорения экономического развития страны.