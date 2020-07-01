В бой вступили адвокаты

01.07.2020, 3:49, Разное

Пропагандистские версии гибели малайзийского «Боинга» нидерландское следствие последовательно отвергает.

Уголовный процесс по делу о крушении над Донбассом малайзийского «Боинга» рейса МН17 обещает быть долгим. Правосудие работает медленно, обстоятельно, дотошно, соблюдая процедуру, даже когда все кажется очевидным. К тому же в ход суда непредвиденно вмешалась пандемия COVID-19, из-за которой закрылись границы, и почти исключены поездки.

Член Совместной следственной группы Фред Вестербеке во время пресс-конференции по итогам расследования по делу о крушении самолета Boeing MH17. Фото: РИА Новости

Трагедия под Донецком, которая унесла 298 жизней, произошла 17 июля 2014 года, а слушания начались 9 марта 2020 года. И сразу же на три месяца прерваны из-за коронавируса. Они возобновились 8–9 июня, потом продолжились 22–26 июня, следующее заседание назначено на 3 июля, и на нем суд определит, когда соберется в следующий раз. Рамочный график сверстан до конца 2021 года.

Судья Хендрик Стейнхейс сообщил, что Гаагский окружной суд, который рассматривает это дело, зарезервировал в 2021 году в судебном комплексе Схипхол рядом с Амстердамским аэропортом 19 недель. Семь сессий по две-три недели. Это не значит, что все эти дни суд будет заседать, но определены рамки. А прокуратура, учитывая все новые обстоятельства, рассчитывает, что начать рассмотрение дела по существу можно только в феврале-марте 2021 года. То есть все, что будет происходить в суде до этого, считается предварительными действиями.

Судьи Хендрик Стейнхейс и Хелен Керстенс-Фокенс во время слушания по делу о сбитом «Боинге». Фото: Reuters

Напомним, что Совместная следственная группа в составе следователей из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины год назад назвала четырех лиц, подозреваемых в причастности к катастрофе. Это бывший «министр обороны» ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский («Хмурый»), Олег Пулатов («Гюрза») и Леонид Харченко («Крот»). Первые трое — граждане России, четвертый — Украины.

В начале февраля Национальная прокуратура Нидерландов предъявила им обвинения. По мнению следователей, все они причастны к доставке в Донбасс ЗРК «Бук», из которого был сбит лайнер.

Не исключено, что в ходе разбирательства появятся и другие имена, выяснится иерархия принятия решений.

Троих судят заочно, а Пулатова представляет группа из двух голландских адвокатов и одного российского. РФ как государство формально не имеет отношения к этому суду, но участие Пулатова дает Москве оперативный доступ к материалам дела, возможность реагировать на его повороты и, как показали последние заседания, осложнять разбирательство.

Пулатов не хочет воспользоваться иммунитетом комбатанта, который распространялся бы на него по международному праву, если бы он признал себя членом связанной с Россией вооруженной группы. Его судят как обычного вооруженного преступника.

Сторона обвинения подробно представила на слушаниях 8–9 июня свое расследование: криминалистические экспертизы, свидетельские показания, фотоснимки, видеоматериалы, цифровые источники, данные с радаров и спутниковые изображения. Прокуроры объяснили, как на этой основе восстанавливали развитие событий, приведших к крушению рейса MH17.

Как подчеркнула прокурор Деди Вуи-А-Цой, были приняты во внимание все возможные сценарии: взрыв на борту, атака военного самолета, применение других зенитных ракетных установок помимо «Бука» и пуск ракеты из «Бука».

Прокуратура исключила версию атаки на лайнер украинского истребителя как неправдоподобную, а также сценарии запуска зенитной ракеты с территории, контролируемой вооруженными силами Украины, запуска ракеты иного типа, чем 9М38М1. То есть отвергла все версии, которые представлены в разное время Россией и упорно внушались российской аудитории подконтрольными государству СМИ.

На слушаниях 22 и 23 июня в бой вступили адвокаты Пулатова. Поскольку он единственный из «четверки» обвиняемых смог позволить себе дорогостоящую защиту, можно допустить, что они фактически представляли российскую сторону. Суть их требований состояла в предоставлении данных, которые заведомо недоступны, перепроверке отдельных выводов прокуратуры, проведении дополнительных исследований по разным версиям.

Адвокаты Баудевейн ван Эйк и Сабине тен Дуссхате заявили, что следствию предстоит еще много поработать. Мол, пока нельзя исключать по меньшей мере двух альтернативных сценариев.

Во-первых, причастности украинского истребителя. Во-вторых, поражения МН17 ракетой ЗРК «Бук», принадлежащего украинской армии. Защита потребовала допросить еще более сотни свидетелей и экспертов, а также выполнить другие следственные действия, в том числе прослушать и технически проанализировать оригинальную запись речевого самописца.

Прокуроры Тейс Бергер и Вард Фердинандуссе целый день 26 июня отвечали на возражения и запросы защиты Пулатова. По их мнению, россиянин так и не опроверг главных доказательств обвинения, сосредоточившись вместо этого на альтернативных версиях и перепроверке работы следователей без указания определенных причин.

Пулатов может проверять и опровергать, но у него нет права бесконечно запрашивать повторные расследования, настаивали они. Расследование прокуратуры и так уже достаточно полное и подробное, в том числе по альтернативным версиям. Большинство запросов защиты, включая перевод на русский язык огромного массива текста дела Пулатова, прокуратура предложила отклонить.

Обломки лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний. Фото: РИА Новости

Прокуроры заявили, что требование защиты россиянина добиться от США публикации снимков, сделанных в день крушения MH17, невыполнимо. Американцы, как и никто другой, не хотят раскрывать подробностей своей системы раннего предупреждения о ракетном ударе.

Они позволили одному из следователей ознакомиться с оригинальными данными и описать их в меморандуме, который приложен к делу. В документе говорится, что в момент крушения MH17 разведслужба США зафиксировала запуск ракеты SA-11 «земля-воздух» примерно в шести километрах от Снежного. SA-11 по классификации НАТО — это ракета из ЗРК «Бук».

Что касается сценария с атакой военного самолета, то запрос на дополнительное расследование может быть удовлетворен только в случае, если такой сценарий правдоподобен. Подробный файл версии с военным самолетом уже есть в материалах дела. Пулатов не добавил ничего нового. Предположение об использовании украинскими военными пассажирского самолета в качестве живого щита для прикрытия военного не подтверждается достаточным количеством веских аргументов.

По словам прокуроров, утверждения защиты «несовместимы» с типами реальных повреждений на обломках самолета, кабине пилота, телах погибших, а также с данными с радаров и перехватами телефонных разговоров.

Все эти данные говорят о том, что самолет был сбит ракетой с «Бука».

Пулатов должен представить свидетельства, опровергающие их.

Прокуроры считают несостоятельными требования защиты вернуться к версии о запуске ракеты украинскими военными. Обвинение не планирует возвращаться и к утверждению российских экспертов, что поселок Зарощенское входил в зону, откуда могла быть выпущена ракета. Оно не сомневается в компетентности бельгийских и голландских экспертов, которые проверили это на месте.

Между тем Совместная следственная группа предоставила новые перехваты телефонных разговоров, которые могут служить доказательством, что именно РФ сбила MH17, пишет The Insider.

На одной записи от 17 июля 2014 года, подчиненный Гиркина Харченко сообщает Дубинскому, что они сбили «сушку» (истребитель). Дубинский доволен и предлагает одной ротой прикрыть «Бук» и переместиться к нему. На второй записи Дубинский докладывает Гиркину, что истребитель сбил Boeing, а потом они сбили его, Гиркин ответил, что не особо верит Дубинскому. Следственная группа утверждает, что никаких других самолетов над Донбассом в тот день не сбивали.

Обвинение ответило на запросы следствия от защиты и предложило, чтобы суд отклонил большинство запросов на новое расследование. Защита настаивает на многих своих запросах на расследование и считает, что расследование было неполным.

Рисунок из зала судебного заседания, где были зачитаны имена всех жертв крушения MH17. Рисунок: EPA / EFE / ALOYS OOSTERWIJK

В пятницу 3 июля суд примет решение о том, какие запросы от защиты, обвинения и адвокатов родственников жертв будут удовлетворены, а какие отклонены. Суд может потребовать дополнительное время.

Судья Стейнхейс допускает, что если защите Пулатова удастся затянуть процесс требованиями бесконечных проверок и дополнительных расследований, то его дело можно выделять в отдельное производство, а в отношении трех остальных фигурантов, которые таких требований не выдвигали, начать рассмотрение по существу уже октябре-ноябре.

Главный вывод из первых слушаний состоит в том, что нидерландское следствие, работая с дотошностью и терпением муравьев, опровергло противоречивые версии, произведенные мощной пропагандистской машиной. Версии, направленные не на выяснение причин трагедии, а на утверждение формулы «нас-там-нет» и на отмазывание «своих» любой ценой. Проще говоря, скромные педанты-голландцы уличили державу во лжи, что не очень хорошо для ее репутации.

Александр Минеев

Соб. корр. в Брюсселе