Мнение: Физиономии

01.07.2020, 3:18, Разное

Твердость и мягкость элементов в имидже проявляются через вертикаль и горизонталь.

С этим все хоть и продолжают иногда путаться, видят горизонталь там, где выражена вертикаль, но все-таки худо-бедно уже справляются.

А с горячим и холодным нет.

И особенно со смесью твердого и холодного или мягкого и горячего и наоборот.

Это происходит от того, что на восприятие холодного и горячего очень сильно влияет цвет, а цвет – это декорация.

Загорает человек и меняет цвет кожи, седеет и меняет цвет волос, цвет рубашки влияет на цвет глаз и на оттенок кожи и волос. И это мужчины. У женщин еще больше возможностей поменять цветовую гамму как угодно с помощью красок для лица и волос.

Все это приводит к тому, что восприятие горячего и холодного не только запутано, оно еще и атрофировано почти. Люди не обращают внимания на это, потому что выкрасить себе голову и надеть цветные линзы может кто угодно.

С вертикалью и горизонталью тоже есть такое. Атрофируется восприятие из-за искажения лишним весом. Толстые щеки принимаются за горизонталь. Так любой толстяк мог бы автоматически стать С-типом, но С-тип отличается тем, что ему охотно открывают границы, а толстых людей в основном сторонятся. Или вот еще – широченные носы. Нос картошкой или нос с широкими ноздрями почему-то вызывает желание у его хозяев считать себя С. Друзья, большой нос – это всегда Д, все равно в какую сторону он большой. Нос расположен на лице вертикально и даже если он короткий, но массивный, это признак Д.

Большую челюсть тоже часто считают С-признаком. С – это мягкость. А что мягкого в большой челюсти? Большая челюсть делает лицо массивным снизу, то есть увеличивает вертикаль и это Д-признак. Скулы широкие увеличивают горизонталь, но не челюсть. Если в плюс к большой челюсти у человека еще и большой рот, это все равно Д. С – это мягкая линия подбородка, то есть изящная кость подбородка, а не грубая. И если поверх еще и жир, это не сделает грубый подбородок мягким.

Горячим и холодным вообще называют что-то с потолка. Секси, значит ух, горяча. Улыбается, значит ах, горячий.

Тепло как характеристика элементов – это не про эмоции и не про сексуальность. Эмоциональными и сексуальными должны быть все типы. Каждый из 12 типов по-своему сексуален и каждому присуща богатая эмоциональная гамма.

Думать, что горячие типы эмоциональней, это то же самое, что считать холодные типы красивей или, как любят дурочки, “ДМС такие дерзкие!” Все могут быть дерзкими и если это в границах, хорошо, а если мимо границ, то очень плохо, и для ДМС хуже, чем для СМС и СМО. Д налагает больше ограничений. Это правило Д.

Правило Д – железные границы. Правило С – гибкие границы.

Твердость и мягкость касается границ. Представьте себе визуально твердый тип и мягкий.

Понятно, что границы первого жестче, но и четче? А границы второго более диффузны?

Горячее и холодное касается не границ, а наполнения.

Можно сказать, что твердость и мягкость элементов описывают сосуд, а горячее и холодное – содержимое сосуда.

Горячее наполняет энергией, как горячие и горячительные напитки. Дает тепло.

Холодное освежает и остужает. Забирает жар.

То и другое хорошо по-своему и на своем месте, в правильном контексте.

Работа над имиджем (как и над другими ресурсами) начинается с отказа от жадности и с согласия взять одну 12-ую из того, что можно взять, остановиться на одном типе.

Если представить инициацию, то сначала вы как бы произносите клятву, что будете верны своему элементу.

Если захотите попробовать другой элемент, будете верны ему, но не всем элементам одновременно.

И раз уж вам нужно выбрать один тип из 12, нужно выбрать такой, для которого у вас больше неизменных черт, то есть хватает конституции. Если вы красивы, вам проще. Если не очень, берите основное, остальные черты потом станут красивей.

Как писал Дарвин на вопрос о физиогномике: «Каждый индивидуум сокращает преимущественно только определённые мускулы лица, следуя своим личным склонностям. Эти мускулы могут быть сильнее развиты, и поэтому линии лица, образуемые их обычным сокращением, могут сделаться более глубокими и видными».

А Лафатер, автор физиогномического трактата, о котором Карамзин сказал, что эти заметки переживут более дельные книги, писал, что каждому человеку свойственны разные физиономии, множество разных физиономий, но по совокупности самых излюбленных и основных физиономий можно судить о его характере.

Если не плыть по течению как бревно, а подходить к имиджу проактивно, будет обидно строить имидж на основе того, на чем строят имидж большинство людей: привычек, модных клише, случайностей.

Свою физиономию нужно строить осознанно. В гармонии со своей природой.

И самое главное не путать физиологию и психологию. Природу и привычки.

Границы, жесткие или мягкие, – это психология. Вертикаль или горизонталь лица – это физиология.

Отличайте свое впечатление от характера человека и его черты лица.

Первое – это, в основном, ваши проекции, из-за которых вы даже декорацию плохо видите, а конституцию разглядеть вообще не можете.

Самая большая ересь, если вы свое впечатление от декорации выдаете за понимание конституции.

В каждой почти теме знакомств приходит клуша или две под фотографию симпатичного парня и пишут, что он огонь. Или пара болванов тоже есть в каждой почти теме знакомств, пишущих женщинам с большим носом, что они очень мягкие. Конечно парень огонь, он молодой и здоровый, но при чем тут определение типов? И девушка конечно мягкая, не сухая и не жесткая наощупь, она ведь девушка, но при чем тут элементы?

Не надо учить девушек прятать свою Д, они замаскируют нос, нарисуют себе глаза, наколят губы, похудеют до проваленных щек, но красоты и спонтанности в них не прибавится. Мужчины, хватит ориентировать женщин на С-типы. Вы все время этим занимаетесь. Вам кажется, что С-тип будет мягким с вами, но мягкой бывает влюбленная девушка, с хорошей рефлексией вашей значимости, то есть без ЗВ. А Д-девушки в имидже С всегда почти обмотаны ЗВ. Кто хорошо понимает, почему?

Даже юная девушка может быть горячего типа, если у нее зрелые черты и формы, перестаньте ориентировать женщин на холодные, детские типы. Не СЖД, значит ДЖД, хотя она по чертам СЖМ или ДЖМ. ДЖМ не означает взрослую женщину, это означает элемент огненного сектора. Чаще это взрослые женщины, но бывают и молодые девушки, причем настоящие красавицы. Пенелопа Крус с юности Молния, а ведь это одна из самых красивых женщин.

Не очень удачно тут одета, но красивая Молния, что юная, что нет.

А вот этот парень с юности Огонь.

Ну вот такая у него конституция.

Оба они горячие Д-типы, прямо с детства почти. И оба охренительны.

Вы должны помнить, что когда вы говорите ДЖД или ДМС, речь идет о холодном типе, земного сектора.

Это не просто любой молодой человек или молодая девушка, любящие жесткий стиль.

Это холодный Д-тип. Холодному Д-типу идет жесткий стиль, а не наоборот, всем кто почему-то любит жесткий стиль, надо строить и себя ДМСов или ДЖД.

Или еще лучше. Если у кого-то дурной характер, мрачная физия, мерзкий нрав и заваленные границы, давайте делать вид, что вы ДЖД или ДМС, они ведь “дерзкие”.

Как думаете, друзья, откуда это постоянное: вы такой дерзкий, наверное ДМС, ой, вы такая нежная, СЖД конечно?

Сделайте уже что-нибудь с тухлыми яйцами, которые вы почему-то считаете красивыми шарами.

Даже в ленте надоело читать, тем более у меня в блоге. И я вроде удаляю за это, но это, кажется, считается признаком дерзких ДМСов и ДЖД, вот такие вот паршивые границы, когда вы тупите и подставляетесь под удаление.

Хотя у настоящего ДМСа должны быть идеальные границы. Особенно у ДМО, но и у ДМСа тоже.

И у ДЖД, и тем более у ДЖМ.

И если вы Эфир, например, как большинство сейчас инста-девочек стараются (пухлогубые загорелые брунетки с накачанными скулами), то вы воздушный тип, но и Д у вас есть, и вам нужны хорошие границы. Всем нужны, но Д-типам нужней.

Проясняется немного тема, друзья? Какие типы кажутся самыми сложными и почему?