Мнение: Тоталитарный Дайджест. 01.07.2020

01.07.2020, 2:55, Разное

Июльский "Тоталитарный Дайджест".

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1. Скромное обаяние дочерей офицеров.

Объемный материал о структуре и характере работы центров ИПСО ВСУ и о том, чем еще занимаются "дочери офицеров" в интернете и социальных сетях. Материал неплохо дополняет недавние утечки документов 83-го центра ИПСО ССО ВСУ.

Ярким примером использования украинской стороной методов стратегической коммуникации в отношении западных стран стали организационные мероприятия, с помощью которых Украина пыталась повлиять на результаты референдума в Нидерландах по вопросу ратификации соглашения «Украина – ЕС».

Здесь в ход пошли интегрированное воздействие на сознание голландцев двумя методами (как это определялось Министерством информационной политики Украины) – правительственной коммуникацией и публичной дипломатией. От правительства в Голландию направили министра иностранных дел Павла Климкина, который, участвуя в велосипедном пробеге, должен был лично убеждать голландцев проголосовать в поддержку соглашения. По линии публичной дипломатии в Голландии высадили многочисленный десант украинских активистов и известных спортсменов-боксеров братьев Кличко, которые также пытались убеждать голландцев поддержать стремление Украины присоединиться к ЕС.

«Народных дипломатов» от Украины в ходе референдума, как это предписано концепцией СтратКома, подстраховывали спецслужбы Незалежной. Согласно имеющейся информации, в случае преобладания явно неблагоприятной для Киева тенденции при голосовании украинская разведка планировала осуществить комплекс мероприятий по срыву референдума с использованием агентурных позиций в Нидерландах. Речь, в частности, шла об использовании группы журналистов, которые должны были создать негативный имидж референдуму и тем самым повлиять на явку населения. По местным законам, в случае если в голосовании принимает участие менее 30% населения, правительство имеет право не учитывать результаты референдума.

Что в итоге? Несмотря на использование достаточно серьезных финансовых, людских и организационных ресурсов, как предписывает концепция СтратКома, украинской стороне так и не удалось воплотить в жизнь свои цели. На референдуме граждане Нидерландов проголосовали против ратификации соглашения об ассоциации «Украина – ЕС».

Читать полностью здесь https://ukr-leaks.com/Inform/Investigations/Details/operatsii-vliyaniya-ukrainy-protiv-evropi

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2. Foreign Affairs о конце гегемонии США.

Очередная рефлексия американских медиа на тему окончания "золотого века Америки" и краха поздневашингтонского мироустройства.

США и их союзники, которых коротко называют «Западом», в период однополярности вместе пользовались фактической монополией на право быть «покровителем». За некоторыми небольшими исключениями, они являлись единственным значимым источником безопасности, экономических благ, политической поддержки и легитимности. Развивающиеся страны больше не могли оказывать давление на Вашингтон, угрожая обратиться к Москве или указывая на опасность коммунистического переворота, чтобы оградить себя от необходимости проводить внутренние реформы. Сфера распространения власти и влияния Запада была настолько безгранична, что многие политики уверовали в вечный триумф либерализма. Большинство правительств не видели реальной альтернативы.

Не имея других источников поддержки, страны были более склонны придерживаться условий, не которых Запад оказывал им помощь. Автократы подвергались жесткой международной критике, а контролируемые Западом международные организации выдвигали им жесткие требования. Да, демократические державы по стратегическим и экономическим соображениям продолжали защищать от таких требований некоторые автократические государства (например, богатую нефтью Саудовскую Аравию). А ведущие демократические страны, в том числе США, сами нарушали международные нормы, касающиеся прав человека, гражданских и политических прав, особенно резко это проявлялось в форме пыток и «чрезвычайной выдачи» заключенных (в страны, где им грозили пытки и казнь) во время так называемой войны с терроризмом. Но даже эти исключительные случаи лицемерия укрепили гегемонию либерального международного порядка, поскольку они вызвали повсеместное осуждение, которое служило подтверждением либеральных принципов, и поскольку американские власти по-прежнему заявляли о приверженности либеральным нормам.

Читать полностью здесь https://inosmi.ru/politic/20200630/247682344.html

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3. О поправках в Конституцию.

О "пакетном" голосовании за поправки в Конституцию.

Власть хочет утопить опасные и реакционные изменения в целом море благих и ни на что не влияющих пожеланий, проголосовать за которые предлагается скопом, не разделяя.

Это будет выглядеть таким образом:«Вам нравятся ваши родные, близкие, любимые и в то же время нравятся ли : рецидивисты, фашисты, маньяки? Будьте добры ответить только один раз; «ДА» ли «НЕТ»!»

Читать полностью здесь https://vk.com/alter_tiera?w=wall-77412543_8708

Я вчера сходил, проголосовал против (если бы вопрос стоял о голосовании за отдельные поправки, то некоторые вполне можно было бы поддержать, но на нет и суда нет), но думаю на результат это никак не повлияет, думаю поправки примут при 60-70% "за".

Специально опросил 10 знакомых на тему: 4 за, 2 против, 4 не пойдут (1 потому что бойкотируют, 3 потому что результат и так ясен).

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4. Как была создана "Ан-Нусра" и кто такой Джулани.

Отличный обзор истории происхождения одной из главных террористических группировок в Сирии и биографии ее главаря.

После этого по приказу Абу Бакра аль-Багдади в Сирию отправился Хаджи Бакр — тот самый идеолог расширения ИГИ на Сирию, по чьей задумке Абу Мухаммад аль-Джуляни вместе со сторонниками отправился в Сирию в августе 2011 года. Хаджи Бакр обосновался в Телль Рифъате на севере провинции Алеппо и начал проводить встречи и «консультации» с полевыми командирами «Ан-Нусры». Переманив на свою сторону нескольких союзников аль-Джуляни — например, Амра аль-Абси и Омара аш-Шишани — Хаджи Бакр начал подрывать «Джебхат ан-Нусру» изнутри.

Как утверждает Листер, примерно тогда же «Ан-Нусра» сорвала планы ИГИ по ликвидации неугодных — с точки зрения ИГИ — командиров ССА и помешала взорвать штаб политической оппозиции в южной Турции. Аль-Джуляни заработал очки и популярность, сумев завоевать доверие «умеренных» союзников, но «перешел черту» — по мнению ИГИ. Последовавшее после этого письмо аль-Багдади с очередным призывом признать связь с ИГИ — в противном случае Абу Бакр аль-Багдади угрожал распустить «Джебхат ан-Нусру» — эффекта не возымело.

Смысл появления Хаджи Бакра на севере Алеппо стал ясен спустя два месяца.

8 апреля 2013 года Абу Бакр аль-Багдади заявил об объединении «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства Ирака» и формировании ИГИЛ1, «Исламского государства Ирака и Леванта». По его словам, «Ан-Нусра» — «не более, чем продолжение и часть ИГИ». После формирования новой группировки в рядах «Ан-Нусры» случился раскол: из рядов организации в провинции Идлиб ушло в ИГИЛ свыше 70% личного состава, а в восточных провинциях Сирии объемы «дезертирства» были ещё выше. Массовые присяги верности Абу Бакру аль-Багдади привели к междоусобицам и ухудшению обстановки на подконтрольных «повстанцам» территориях. Ряды «Джебхат ан-Нусры» покинула большая часть боевиков-иностранцев.

Спустя 36 часов Абу Мухаммад аль-Джуляни выпустил аудиообращение, в котором заявил, что узнал об объединении «Ан-Нусры» и ИГИ из СМИ — с ним аль-Багдади это не обсуждал. Он призывал всех сторонников продолжить борьбу под знаменем «Ан-Нусры». Сам он публично присягнул Айману аз-Завахири, лидеру «Аль-Каиды».

Читать полностью здесь https://riafan.ru/1282109-khaiyat-takhrir-ash-sham-kak-byla-sozdana-an-nusra-i-kto-takoi-abu-mukhammad-al-dzhulyani

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5. COVID-19 на Ближнем Востоке.

О том, как боролись с эпидемией коронавируса на Ближнем Востоке, где с медицинскими системами есть серьезные проблемы, особенно в воюющих странах и странах переживающих внутренние потрясения.

Описывается ситуация в регионе на конец мая 2020-го года.

Самая серьезная вспышка вируса возникла в священном городе Ком, чьи знаменитые шиитские семинарии и святилище Фатимы привлекают священнослужителей и набожных паломников со всего шиитского мира. Как только вирус попал в город с населением около 1,2 миллиона человек, он начал стремительно распространяться. После нескольких недель колебаний президент Роухани распорядился закрыть многие из самых важных святынь. Это решение беспрецедентно для Ирана, где священные места обычно открыты 24 часа в сутки. Оно было яростно осуждено священнослужителями и вызвало демонстрации протеста консервативных иранцев. Однако оставить религиозные объекты открытыми для публичного посещения могло оказаться смертельной ошибкой как для Ирана, так и для всего Ближнего Востока.

Поскольку тестирование в Иране ограничено самыми тяжелыми случаями, ВОЗ заявила, что истинное число инфицированных людей может быть в пять раз выше официальных цифр. На конец мая в стране зарегистрировано 139 511 больных, 7508 скончавшихся, 1663 умерших на миллион*.

Иранские эксперты прогнозируют, что от COVID-19 умрет вдвое больше иранцев, чем погибло в восьмилетней войне между Ираном и Ираком. Они предполагают один-два процента смертности, то есть коронавирус может убить в этой стране от 500 тысяч до полутора миллионов человек. Ирану необходимо увеличить число отделений интенсивной терапии почти в четыре раза – с 7200 до более чем 27 000. Больницам потребуется более 30 000 коек и около 10 000 новых аппаратов для вентиляции легких. Для удовлетворения этих потребностей Иран должен был бы инвестировать около 1 миллиарда долларов в сектор здравоохранения и нанять почти 60 000 подготовленных сотрудников.

Читать полностью здесь https://tengrinews.kz/opinion/covid-19-blijnem-vostoke-chem-slojnost-borbyi-pandemiey-1040/

До кучи из актуального – о положительных пробах на коронавирус в Барселоне – https://prof-afv.livejournal.com/27336.html

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6. Охотники за эпидемиями.

О вирусологе Заболотном и о его современном "наследии", которое принесено в жертву медицинской "реформе" имени Супрун.

«Ситуация с коронавирусом стала моментом истины для Национальной академии наук Украины. Армия учёных – 170 НИИ! – не только оказалась беспомощной перед лицом угрозы эпидемии, но и первыми позорно отправилась на домашний карантин. Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного, который, судя по названию, должен бы стать флагманом по встрече СOVID-19, как оказалось, вообще «не имеет права» им заниматься, поскольку давно уже лишён необходимых лабораторных условий и занимается, в основном, только растениями. По институту объявлено негласное распоряжение не комментировать ситуацию с коронавирусом, и даже предложение обсудить фигуру основателя НИИ воспринимается как угроза «репутационного удара». Этого ли добивался своим тяжелейшим жизненным трудом Даниил Кириллович?» – пишет журналистка Дарья Тарусова.

Читать полностью здесь https://liva.com.ua/oxotniki-za-epidemiyami.html

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7. «Исламский неоимпериализм» и внешнеполитические ориентиры Турции и Ирана в свете ближневосточного кризиса

О курдском факторе в взаимоотношениях Турции и Ирана в Сирии и Ираке, а также о столкновении курдского автономизма/сепаратиста с турецким неоосманизмом и иранской шиитской дугой.

Опасность курдского народно-освободительного движения для реализации «исламскими неоимпериалистами» своих разрушительных планов на Ближнем Востоке состоит не в том, что РПК и союзные ей структуры способны инициировать сепаратистские тенденции в Турции и Иране. Ведь не секрет, что, пройдя долгую идейную эволюцию, под влиянием трудов Абдуллы Оджалана, ныне находящегося в пожизненном заключении в тюрьме Имралы в Мраморном море, курды отказались от концепции создания национального государства Курдистан. Они встали на позиции демократического конфедерализма. Тем самым вся организация курдского движения приобрела форму сетевой структуры, отказавшейся от иерархической модели построения как своей военной, так и партийной организаций, более того — выстраивания всей своей общественной жизни в целом. Исповедуемая членами РПК, PYD, PJAK идеология в полном смысле слова является контрмоделью по отношению к современной капиталистической модели, лежащей в основе внешнеполитических доктрин Турции и Ирана, Сирии и Ирака, а также иных мировых игроков, каждый их которых пытается разыграть на ближневосточном плацдарме свою партию.

Читать полностью здесь https://novorosinform.org/819446

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8. Коммунизм и менеджеры.

О проблемах коммунистической агитации в среде "менеджеров среднего звена".

Но уже в феврале, свободная западная пресса пыталась шантажировать «красавчега» Джеффа его же интимными фотографиями. В ответ, в мае он объявил, что за период пандемии капитал «Амазона» увеличился на 30 миллиардов и поэтому, логично, было принято решение об отмене доплаты за опасность труда размером 2 доллара в час и двойной оплаты за переработку в конце мая для работников фирмы, что приведёт к ещё большему росту прибыли их любимой фирмы, разрешающей пролетариям героически трудится в условиях пандемии.

Однако, несмотря на стремление «менагера» во всё походить на своего хозяина, будучи уволенным, он часто, оказывается в положении более трагичном, чем, например, водитель грузовика или разносчик пиццы. До самого момента увольнения, «менагер» гонит от себя подобные мысли, лезет вон из кожи, но иной путь избавления себя от роли наёмной проститутки с мозолистыми мозгами, в голову дипломированных «менагеров», пока, не приходит, хотя, многие страны уже достигли такого уровня развития средств производства, что могут обеспечивать гигантские объёмы производства и товарооборота, при участии, всего на всего, десятка человек в рабочую смену.

Читать полностью здесь https://vk.com/wall-156278021_13129

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9. Wind of Change и ЦРУ

Продолжение материала "ЦРУ и культура" https://colonelcassad.livejournal.com/5875298.html

«Лэнгли, Вирджиния, 2011. Песня группы Scorpions “Wind of Change” стала саундтреком к завершению Холодный войны.

Но несколько десятилетий спустя журналист New Yorker Патрик Радден Киф услышал версию из проверенного источника о том, что Scorpions не писали песню. Ее написало ЦРУ».

Читать и смотреть полностью здесь https://comprosvet.livejournal.com/1282761.html

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10. Рок-войны в СССР.

Джоана Стрингрей и русский рок 80х.

После официального выпуска Red Wave на западе, Стингрей послала по экземпляру тогдашним лидерам США и СССР, Рейгану и Горбачеву, с заявлением, что то, чего они не могут достичь на дипломатическом уровне, успешно получается у рок-музыкантов. После этого Министерство культуры дало распоряжение государственной фирме «Мелодия» срочно выпустить пластинку «Аквариума», чтобы создать для мировой общественности впечатление распространённости и доступности в Советском Союзе альбомов советских рок-групп. При этом, Борис Гребенщиков написал заявление, что выпуск диска в США произошёл без его согласия. Хотя все участники проекта прекрасно знали о планах Джоанны. Она провела с ними специальную фотосессию и сняла видео клипы всех четырех групп. В результате в 1987 году «Мелодией» была официально выпущена пластинка – сборник «Аквариума» – так называемый «Белый Альбом». Кроме того, «Мелодией» вскоре были выпущены пластинки «Кино» — «Ночь», «Алиса» — «Энергия» и «Странные Игры» — «Смотри в оба». Заодно «Мелодия» выпустила диск «Белая полоса» ещё одной ленинградской группы – «Зоопарк».

У Джоанны Стингрей были большие планы. Она начала вести переговоры с советскими чиновниками об организации гастролей в СССР Дэвида Боуи и о записи в США диска Бориса Гребенщикова и его «Аквариума». Кроме того, она планировала выйти замуж за гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна. Они подали заявление в ленинградский ЗАГС, и Джоанна улетела в США. Через 3 месяца, когда она должна была прилететь на свою свадьбу в апреле 1987 года Джоанне, отказали в советской визе. Ленинградские музыканты сказали Джоанне, что, по их сведениям, против её активности выступили какие-то «официальные» рок-группы. Она не стала разбираться, кто за этим стоит. Задействовав ряд американских политиков в том числе членов Сената, ей удалось получить визу через полгода. Свадьба с Юрием Каспаряном состоялась в ноябре 1987 года в Ленинграде. Гастроли Боуи в СССР так и не состоялись. Кроме того, Джоанну попросили уйти из проекта выпуска диска Бориса Гребенщикова в США. Кто же из «официальных рокеров» стоял за этой историей?

Читать полностью здесь http://rabkor.ru/columns/edu/2020/06/10/ussr_rock/

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Материалов накопилось очень много, поэтому еще часть ссылок выйдет в следующем выпуске.

Партия и правительство как обычно выражают благодарность читателям присылающим интересные ссылки и материалы.