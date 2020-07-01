Белый дом: публикация в New York Times наносит ущерб нацбезопасности США

01.07.2020, 2:54, Новости дня

Публикация в газете New York Times о том, что Россия предлагала талибам вознаграждение за убийство американских военных в Афганистане, является результатом «безответственного и анонимного» слива разведывательной информации и может нанести вред национальной безопасности. Об этом во вторник заявила Кейли Макэнани, пресс-секретарь Белого дома.

Обращаясь к журналистам во время пресс-брифинга, состоявшегося днем во вторник в Белом доме, Макэнани заявила, что «первая полоса New York Times – не место для обсуждения секретной информации», назвав публикацию статьи результатом «безответственной анонимной утечки», подрывающей национальную безопасность США.

«Кто захочет сотрудничать с американским разведывательным сообществом, кто захочет быть [нашим] источником или агентом, зная о том, что его личность может быть раскрыта? Какие союзники захотят делиться с нами информацией, зная о том, что какой-то предатель может передать ее… для публикации на первой полосе крупной американской газеты?» – задалась вопросом Макэнани.

В Белом доме считают, что публикация в New York Times в результате приведет к затруднению проверки достоверности данных, а возникшие противоречия и разногласия «играют непосредственно на руку России и, к сожалению, служат интересам» Москвы.

Макэнани напомнила о недавних целенаправленных утечках секретной информации, авторы которых пытались подорвать или лишить легитимности президента Трампа.

«Мы видели целенаправленные утечки секретной информации против президента, и это безответственно: телефонные разговоры с иностранными лидерами, встречи с правительственными чиновниками, а теперь и сообщения о предполагаемых разведывательных данных… Можете не сомневаться: это подрывает нашу способность как страны получать разведданные», – заявила Макэнани.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что передача секретной информации является угрозой национальной безопасности, а избирательные утечки любых секретных данных являются преступлением.

«Анонимные источники, допускающие утечку секретной информации, должны знать вот что: вы можете пытаться навредить нашему президенту, но на самом деле вы подрываете безопасность нашей страны», – заявила пресс-секретарь Белого дома.

Макэнани подтвердила, что президента Трампа не информировали относительно информации, о предполагаемом вознаграждении талибам, которое Москва, возможно, предлагала за убийство американских военных, так как эта «разведывательная информация все еще не проверена, и среди разведсообщества нет единого мнения» относительно достоверности этих данных.

«Однако это не помешало New York Times вынести это на свою первую полосу и помешало нам прийти к окончательному выводу… в отношении предполагаемой разведывательной информации», – заявила Макэнани.

«Президент всегда предпринимал жесткие… действия против России. Мы видим, что на западном побережье нашей страны нет российского дипломатического присутствия, потому что президент закрыл консульства. Мы видели, как он изгнал 60 российских разведчиков [из США]…, мы вышли из Договора о РСМД, Договора об открытом небе», – напомнила Макэнани, добавив, что Трамп пытался и все еще пытается остановить «Северный поток – 2», а также ввести визовые санкции и произвести другие действия против Москвы.

«Будьте уверены: президент всегда будет стоять на защите американских военнослужащих», – подчеркнула Макэнани.