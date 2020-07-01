Пентагон: вывод сил США из Германии будет способствовать сдерживанию России

01.07.2020, 2:46, Новости дня

В минобороны США считают, что вывод 9500 американских военнослужащих из Германии будет способствовать сдерживанию России. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман уверен, что это также укрепит НАТО, усилит стратегическую маневренность США, успокоит их союзников и разовьет операционную гибкость Европейского командования Штатов.

Ранее сообщалось о решении Дональда Трампа сократить число американских военных в Германии, напоминает ТАСС. Правительство Германии встретило эту новость без энтузиазма.