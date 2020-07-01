Мнение: Галочка

01.07.2020, 2:45, Разное

Путин на фоне хромакея, о чем ясно сигнализировал зеленый ореол вокруг его фигуры, снятый придворным ракурсом снизу, чтобы казаться внушительнее своих комплексов по поводу мелкого росточка, призвал дорогих россиян прийти и отдать завтра, в последний день "голосования", свои голоса за поправки в конституцию. Стать подельниками преступления, проще говоря.

Все это было коротко и достаточно уныло. Но предельно рационально – зачем кого-то убеждать, если ценные указания сверху и контрольные цифры уже спущены. Есть обязательный и никому не нужный ритуал, его нужно отработать – потому Путин и что-то там такое сказал. Без энтузиазма, но галочка поставлена.

В целом ничего фатального, без сомнения, не происходит. И до конституционного переворота было понятно, что никаких реформ, никаких попыток разрешить настоящие противоречия, загоняющие страну в катастрофу, предприниматься не будет. Во-первых, они не знают: как и что, во-вторых, они просто не умеют, в-третьих, в нормальной стране им места нет и быть не может. А потому эти люди отработают ситуацию до самого конца, до полного обвала. И в этом смысле любые их действия этот обвал приближают, вопрос лишь в том, ускоряют его или немного замедляют. Это важный вопрос, на самом деле, так как чем позже он произойдет, тем более тяжелые последствия нас ожидают. Во главе угла, как обычно, стоит ресурсный вопрос. Чем дольше этот режим продержится, тем больший ресурс будет выкачан из страны, и тем с более низкого старта придется восстанавливать разрушенное и уничтоженное путинской мафией.

Собственно говоря, соучастие в преступлении, которое называется "голосование за поправки" в том и заключается, что люди, принимающие участие в этом блудном действии, фактически голосуют за гораздо более худшие условия для себя и своих детей, когда это все придется приводить в нормальный вид. Но глупость человека тем и отличается, что размера у нее не существует.