 

Приватизация в Украине. За пять месяцев в бюджет перечислено 500 млн грн

01.07.2020, 2:42, Новости дня

30 июня на заседании Национального совета реформ Украины с участием президента Владимира Зеленского обсуждалась приватизация, была представлена концепция ее реформирования. Об этом проинформировал сайт главы государства.

“В Украине в государственной собственности находится 3600 предприятий. Каждое пятое – убыточное, задолженность по зарплате в таких структурах составляет 2,9 млрд грн. Именно поэтому важно кардинально ускорить приватизационный процесс. За пять месяцев 2020 года благодаря приватизации в бюджет перечислено 500 млн грн”, – говорится в сообщении.

По данным главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрия Сенниченко, в 2020 году вдвое увеличено количество участников приватизационных аукционов.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

В первом полугодии 2019 года доходы от приватизации составили 300 млн грн (1,6% от плана). 17 октября Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать ФГИУ на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в Министерстве экономического развития заявили, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 предприятий.

В январе 2020 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил ФГИУ провести приватизацию более 300 объектов в 2020 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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