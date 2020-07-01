Онлайн-голосование по поправкам в конституцию РФ завершилось. Явка – 93,02%

01.07.2020, 2:42, Новости дня

В России завершилось дистанционное онлайн-голосование (так называемое i-voting) по поправкам в конституцию, которое стартовало 25 июня в 10.00. Итоговая явка на 20.00 30 июня составила 93,02%, сообщило информационное агентство ТАСС.

Проголосовать дистанционно могли жители Москвы и Нижегородской области. Зарегистрировались для участия в таком голосовании около 1 млн заявлений от жителей столицы РФ и почти 140 тыс. нижегородцев, отмечает агентство.

Получить электронные бюллетени можно было 30 июня до 19.59. Пользователям необходимо было авторизоваться на платформе mos.ru или gosuslugi.ru и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появлялся после введения кода, который приходил на телефон. Было выдано более 1,1 млн бюллетеней.

25 июня в России началось досрочное голосование по поправкам в конституцию РФ, которые инициировал президент страны Владимир Путин. До 30 июня проголосовать можно было онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания.

Избирательные участки организовывали в том числе в багажниках автомобилей, у детских площадок, на лавках и пнях, отмечает “Сноб”. В Израиле россиянка Яэли Ильински смогла трижды проголосовать: электронным способом, а также в диппредставительствах в Хайфе и Тель-Авиве, российскому журналисту Павлу Лобкову удалось принять участие в плебисците два раза: онлайн, и на участке в Москве.

Общероссийское голосование назначено на 1 июля.

По информации Центризбиркома РФ на 30 июня, в плебисците приняли участие 49 649 010 граждан страны (явка 45,7%).

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок.