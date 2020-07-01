Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию завершилось

01.07.2020, 2:40, Разное

Явка составила 93%.

По поправкам в Конституцию проголосовали 93,02% всех зарегистрировавшихся для участия в плебисците через интернет. В восемь часов вечера онлайн-голосование завершилось, сообщает общественный штаб по наблюдению за общероссийским голосованием.

Всего в дистанционном голосовании приняли участие более 1,1 миллиона жителей Москвы и Нижегородской области. Его результаты будут объявлены в последний день плебисцита после закрытия избирательных участков.

Активнее всего граждане голосовали в первый день: к вечеру 25 июня явка составила более 50% от всех зарегистрировавшихся. Желающих проголосовать за или против поправок в Основной закон, изменение которого, в том числе, предполагает обнуление президентских сроков Владимира Путина, было столько, что сервера портала для голосования не справились с нагрузкой: в первые минуты своей работы сайт дал сбой.

В остальных регионах россияне могут проголосовать по поправкам, лично посетив избирательный участок в период с 25 июня по 1 июня. На сегодняшний день явка превышает 45%, активнее всех голосуют жители Чечни, Тувы и Брянской области.