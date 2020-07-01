Разработан новый метод лечения сосудистой системы

01.07.2020, 2:06, Новости дня

Команда российских ученых разработала биомеханическую модель, которая способна в будущем снизить риск развития ишемической болезни головного мозга, а также возникновения инсульта для 80% взрослых и 20% – детей.

Во время новой работы специалисты проводили исследование, которое помогло в разработке биомеханической модели внутренних процессов в организме человека. Чтобы построить модель, ученые изучили механические свойства тканей, которые расположены между височно-нижнечелюстным суставом и сонной артерией.

Во время исследования специалистам удалось изучить рыхлую соединительную ткань, свойства которой до этого момента не были описаны учеными. Для проведения эксперимента исследователи использовали соединительную ткань из головы свиньи и разрывную машину Instron 5965.