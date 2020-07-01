Представлен первый жидкий протез сетчатки

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01.07.2020, 2:06, Новости дня

Группой ученых была представлена революционная разработка. Специалистам удалось создать искусственный жидкий протез сетчатки, который способен устранить побочные эффекты нескольких глазных заболеваний.

В 2017 году эта же команда исследователей на основе органических полупроводниковых материалов разработала плоскую модель искусственной сетчатки. Новая разработка является усовершенствованным вариантом изначального изобретения. По словам ученых, новое изобретение обладает высоким пространственным разрешением и состоит из водного компонента с фотоактивными полимерными наночастицами, заменяющими поврежденные фоторецепторы.

В результате экспериментов обнаружилось, что новый жидкий протез обеспечивает быструю и менее травмирующую операцию.

 



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