Элез Биберай назначен и.о. директора «Голоса Америки»

01.07.2020, 1:45, Новости дня

Руководство Агентства по глобальным медиа (USAGM) объявило о назначении журналиста, много лет проработавшего в системе иновещания, Элеза Биберая исполняющим обязанности директора «Голоса Америки».

О назначении Биберая стало известно из сообщения, сделанного во вторник новым генеральным директором USAGM Майклом Пэком. Пэк также назначил временных руководителей других иновещательных организаций США.

Биберай возглавил Евразийское вещание, в которое входят Русская, Украинская, Армянская, Грузинская и несколько балканских служб «Голоса Америки», в 2006 году. До этого он являлся руководителем Албанской службы «Голоса Америки».

Элез Биберай получил степень доктора политических наук в Колумбийском университете. Он является автором четырех книг, включая исследование «Албания на переходном этапе: Тернистый путь к демократии».

Предшественница Биберая, Аманда Беннетт и ее заместитель Сэнди Сугавара подали в отставку за несколько дней до того, как Майкл Пэк в начале июня уволил других руководителей иновещательных сетей, входящих в состав USAGM.

Как стало известно утром во вторник, Майкл Пэк также назначил Джеффри Скотта Шапиро первым заместителем директора Управления вещания на Кубу. Юрист и журналист Шапиро ранее был советником Управления вещания на Кубу, а ранее работал на новостном сайте Breitbart.

И.о. президента Радио «Свободная Азия» (RFA) назначен Парамесваран Поннудурай, ранее являвшийся вице-президентом RFA по программному вещанию, а и.о. президента Радио «Свободная Европа» / Радио «Свобода» (RFE / RL) назначена Дэйзи Синделар, старший продюсер RFE / RL, отвечавшая за сотрудничество Радио «Свобода» с «Голосом Америки» в создании русскоязычного новостного телеканала «Настоящее время».

Майкл Пэк, утвержденный в должности Сенатом 4 июня, заявил, что новые назначения «сыграют решающую роль в повышении эффективности наших сетей и более эффективном обслуживании нашей аудитории».

Еженедельная аудитория пяти сетей иновещания, входящих в состав USAGM, превышает 350 миллионов радиослушателей, телезрителей и интернет-пользователей, говорящих на 61 языке.