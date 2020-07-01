 

Элез Биберай назначен и.о. директора «Голоса Америки»

01.07.2020, 1:45, Новости дня

Руководство Агентства по глобальным медиа (USAGM) объявило о назначении журналиста, много лет проработавшего в системе иновещания, Элеза Биберая исполняющим обязанности директора «Голоса Америки».

О назначении Биберая стало известно из сообщения, сделанного во вторник новым генеральным директором USAGM Майклом Пэком. Пэк также назначил временных руководителей других иновещательных организаций США.

Биберай возглавил Евразийское вещание, в которое входят Русская, Украинская, Армянская, Грузинская и несколько балканских служб «Голоса Америки», в 2006 году. До этого он являлся руководителем Албанской службы «Голоса Америки».

Элез Биберай получил степень доктора политических наук в Колумбийском университете. Он является автором четырех книг, включая исследование «Албания на переходном этапе: Тернистый путь к демократии».

Предшественница Биберая, Аманда Беннетт и ее заместитель Сэнди Сугавара подали в отставку за несколько дней до того, как Майкл Пэк в начале июня уволил других руководителей иновещательных сетей, входящих в состав USAGM.

Как стало известно утром во вторник, Майкл Пэк также назначил Джеффри Скотта Шапиро первым заместителем директора Управления вещания на Кубу. Юрист и журналист Шапиро ранее был советником Управления вещания на Кубу, а ранее работал на новостном сайте Breitbart.

И.о. президента Радио «Свободная Азия» (RFA) назначен Парамесваран Поннудурай, ранее являвшийся вице-президентом RFA по программному вещанию, а и.о. президента Радио «Свободная Европа» / Радио «Свобода» (RFE / RL) назначена Дэйзи Синделар, старший продюсер RFE / RL, отвечавшая за сотрудничество Радио «Свобода» с «Голосом Америки» в создании русскоязычного новостного телеканала «Настоящее время».

Майкл Пэк, утвержденный в должности Сенатом 4 июня, заявил, что новые назначения «сыграют решающую роль в повышении эффективности наших сетей и более эффективном обслуживании нашей аудитории».

Еженедельная аудитория пяти сетей иновещания, входящих в состав USAGM, превышает 350 миллионов радиослушателей, телезрителей и интернет-пользователей, говорящих на 61 языке.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Намерение Польши арестовать активы «Северного потока – 2» назвали шантажом

03.06 / Эксперт заявил о «прощальной песне отчаяния» движения «Голос»

22.06 / Рубль подешевел к доллару и евро

14.05 / Новый смартфон LG Stylo 6 получит аккумулятор на 4000 мАч

16.05 / Большинство регионов РФ разрешили прогулки на фоне ситуации с COVID-19

12.06 / Трамп заявил о необходимости увеличить финансирование полиции

01.06 / Митрополит Чувашский Варнава умер от двусторонней пневмонии на 90-м году жизни

22.06 / В Кремле рассказали о проработке обновленного плана восстановления экономики

06.05 / Названа причина снижения цен на рыбу в России

17.05 / Картошка и цветы отправились в помойку, та же участь грозит французскому сыру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска