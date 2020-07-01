 

“Россия – страна возможностей” поздравила лучших выпускников вузов, занимавшихся волонтерством

01.07.2020, 1:42, Новости дня

Автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей" поздравила лучших выпускников вузов. Благодарственные письма, дипломы и подарки получили те, кто, помимо учебы, активно занимался волонтерской деятельностью, участвовал в социальных проектах.

 

Торжественная церемония прошла в рамках Всероссийского студенческого выпускного в выездном формате, сообщает телеканал "Россия 24".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / В Днепре с 12 мая возобновит работу общественный транспорт

21.05 / Подведены промежуточные итоги работы проекта «Мы вместе»

25.05 / США не стали вступать с Россией в переговоры по Договору по открытому небу

25.05 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

19.04 / В Европе представлен недорогой смартфон Redmi Note 9S

21.05 / Россиянам предложили присоединиться к челленджу #МыВместеКосмос

21.05 / США отблагодарили РФ за жест помощи в борьбе с коронавирусом

17.06 / Розничные продажи в США выросли в мае почти на 18%

16.06 / Мнения: Коронавирус открыл новый способ покорить Москву

23.04 / Чемпионат Европы по легкой атлетике отменен из-за пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска