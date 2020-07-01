“Россия – страна возможностей” поздравила лучших выпускников вузов, занимавшихся волонтерством

01.07.2020, 1:42, Новости дня

Автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей" поздравила лучших выпускников вузов. Благодарственные письма, дипломы и подарки получили те, кто, помимо учебы, активно занимался волонтерской деятельностью, участвовал в социальных проектах.

Торжественная церемония прошла в рамках Всероссийского студенческого выпускного в выездном формате, сообщает телеканал "Россия 24".