“Россия – страна возможностей” поздравила лучших выпускников вузов, занимавшихся волонтерством
01.07.2020, 1:42, Новости дня
Автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей" поздравила лучших выпускников вузов. Благодарственные письма, дипломы и подарки получили те, кто, помимо учебы, активно занимался волонтерской деятельностью, участвовал в социальных проектах.
Торжественная церемония прошла в рамках Всероссийского студенческого выпускного в выездном формате, сообщает телеканал "Россия 24".
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