 

Автогол и три пенальти. “Барселона” и “Атлетико” сыграли вничью

01.07.2020, 1:42, Новости дня

В рамках 33-го тура чемпионата Испании "Барселона" на поле домашнего стадиона "Камп Ноу" сыграла вничью с мадридской командой "Атлетико" – 2:2. Каталонцы дважды по ходу матча вели в счете.

На 11-й минуте нападающий гостевой команды Диего Коста отправил мяч в свои ворота. Спустя восемь минут его одноклубник Сауль Ньигес восстановил равенство, реализовав пенальти.

В начале второй половины встречи Лионель Месси вывел "сине-гранатовых" вперед, забив с 11-метровой отметки. Для аргентинца этот мяч стал 700-м в карьере. 33-летний форвард забил 630 голов за "Барсу" и еще 70 за сборную.

На 62-й минуте Сауль вновь реализовал пенальти, чем продлил беспроигрышную серию "матрасников" до 11 матчей – шесть побед, пять ничьих.

"Барселона", не знающая поражений на протяжении семи игр (четыре победы, три ничьи) с 70 очками занимает второе место в турнирной таблице. "Реал", имеющий игру в запасе, опережает каталонцев на одно очко, а "Атлетико" расположился на третьей строчке, имея в активе 59 баллов.



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