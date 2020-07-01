Зеленский о налоге на выведенный капитал: Вводите – и все

01.07.2020, 1:35, Новости дня

30 июня на заседании Национального совета реформ с участием президента Украины Владимира Зеленского представили предварительную версию законопроекта о налоге на выведенный капитал. Об этом сообщает сайт главы государства.

“Любую реформу – если вы не готовы внедрять, не надо ее трогать. Мне кажется, что если мы вводим налог на выведенный капитал, то вводите. Вводите – и все. Если он улучшает жизнь людей – надо вводить. Без этих “вправо”, “влево”, “немного”, “попробуем”. Мне так кажется”, – сказал Зеленский.

Пресс-служба президента отметила, что участники заседания детально обсудили документ и “договорились продолжить работу над этим законопроектом для его совершенствования”.

Сегодня председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил после завершения заседания Нацсовета реформ, что Зеленский поддержал инициативу о введении налога на выведенный капитал “вместо налога на прибыль, который абсолютно коррупционный”.

30 июня Зеленский провел заседание Нацсовета реформ. В числе изменений, которые нужны Украине, Зеленский упомянул судебную реформу, реформу здравоохранения, доступные кредиты для населения, реформу налоговой системы, ускорение приватизации.