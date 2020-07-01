Международный женевский автосалон не состоится и в 2021 году

01.07.2020, 1:35, Новости дня

Международный женевский автосалон Geneva International Motor Show (GIMS), проведение которого отменили в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции, не состоится и в 2021 году. Об этом 29 июня сообщил сайт автосалона.

Организаторы объяснили, что из-за ситуации с COVID-19 крупнейшее в Швейцарии публичное мероприятие может не собрать обычное для себя количество участников.

“Большинство экспонентов GIMS, принявших участие в опросе, заявили, что они, вероятно, не будут участвовать в выпуске 2021 года и что они предпочли бы GIMS в 2022 году. Автомобильный сектор в настоящее время переживает трудную фазу и участникам необходимо время, чтобы оправиться от последствий пандемии”, – говорится в сообщении.

Организаторы автошоу также решили отказаться от кредита в размере 16,8 млн швейцарских франков (более 471 млн грн), который предварительно пообещали власти Женевы.

Женевский автосалон 2020 года должен был проходить с 3-го по 15 марта. Его отменили в феврале вместе с другими публичными мероприятиями Швейцарии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 10,3 млн, из них почти 5,3 млн вылечились, а более 505,5 тыс. умерли.

В Швейцарии зафиксировано почти 32 тыс. случаев коронавирусной инфекции, от COVID-19 скончалось 1963 человека.