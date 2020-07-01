 

СК Норильска возбудил уголовное дело

01.07.2020, 1:34, Разное

о сбросе производственных отходов в реку Хараелах, впадающую в озеро Пясино.

В Норильске возбудили уголовное дело после сброса производственных отходов в реку Хараелах. Следственный отдел города запросил у «Новой газеты» фото- и видеоматериалы расследования журналистов издания, а также допросил специального корреспондента Елену Костюченко в качестве свидетеля.

Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК) «при эксплуатации промышленного объекта — хвостохранилища для размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики». Эта фабрика принадлежит компании «Норильский никель».

«Новая» задокументировала, что производственные отходы «Норникеля» сливают в речку Хараелах. Воду, загрязненную тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами, выливали в тундру, где она по ручьям уходила в реку, впадающую в озеро Пясино. Меньше чем месяц назад это озеро пострадало из-за разлива более чем 20 тысяч тонн дизельного топлива в результате аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании («дочка» «Норникеля»).

После того, как журналисты «Новой», активисты Гринпис и бывший сотрудник норильского Росприроднадзора Василий Рябинин зафиксировали происходящее и вызвали полицию на место слива, рабочие демонтировали трубы, а трактор «Норникеля» в спешке раздавил машину, на которой приехали прокуроры. В компании признали «грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики» и отстранили от работы нескольких сотрудников.

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Источник: Новая газета



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