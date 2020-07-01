Политолог оценил итоги электронного голосования по поправкам к Конституции

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01.07.2020, 1:16, Новости дня

«Высокая явка в 93,01% показала, что люди доверяют дистанционному голосованию. За ним будущее», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы ОПРФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, комментируя итоги электронного голосования по поправкам к Конституции.

«Электронное голосование показало себя эффективным, удобным и безопасным для наших граждан. Это наиболее удобная форма голосования для избирателей. Очевидно, что за этим будущее», – убежден руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

По словам эксперта, тот факт, что явка на электронное голосование превысила 93%, говорит о том, люди доверяют такому формату. Значит, можно рекомендовать постепенное укрепление этой практики, считает Григорьев.

Политолог напомнил о том, что эксперимент по проведению электронного голосования проводился только в двух регионах России – Москве и Нижегородской области. «Научно-технический прогресс нельзя остановить. Постепенно, очень аккуратно дистанционное голосование будет расширяться и на другие регионы», – заключил Григорьев. 

Напомним, электронное голосование по вопросу изменений в Конституции РФ проводилось с 10.00 25 июня и до 20.00 30 июня по московскому времени на портале 2020og.ru. Проголосовать онлайн могли жители Москвы и Нижегородской области, которые заблаговременно прошли регистрацию. Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции составила 93,01%, было выдано более 1,1 млн бюллетеней. 

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.



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