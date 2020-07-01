Мнения: Русскому человеку пора валить назад – в Родину

01.07.2020, 0:48, Новости дня

Есть две концепции планирования жизни – одна, более присущая людям русским – ситуативная. Вы можете припомнить хоть одного своего знакомого, который бы планировал отпуск (и т.д.) за год, например?

Есть две концепции планирования жизни – одна, более присущая людям русским – ситуативная. Вы можете припомнить хоть одного своего знакомого, который бы планировал отпуск (и т.д.) за год, например?

Как-то жизнь в РФ подразумевает гораздо более короткие сроки планирования, а то и вообще – внезапные решения, типа – а давай поедем в Сочи в воскресенье? И едут же. А как насчет того, чтобы «забукировать» рейс, отель эдак года за два? На это у русских людей всегда есть ответ – «до этого же еще дожить надо».

Нет, никто, конечно, помирать не собирается за эти два года, просто поговорка отражает практический факт – все может измениться буквально завтра и чего будет стоить это наше «букирование». Можно называть это иррациональным мышлением, но события последних месяцев показывают, что русский подход оказался самым практичным и естественным.

В то же самое в Европе, кого ни спроси, каждый может тебе сказать, что «через полгода у меня встреча с друзьями», «через год мы едем на Балтику в отель такой -то», «через полгода у меня рейс в Мюнхен», и так далее – типа, все расписано. Нам, русским, это казалось иногда диким, иногда достойным уважения – надо же, как люди себе расписывают всю жизнь прямо по пунктам. Наверное, они что-то знают про жизнь такое, чего мы не знаем.

А теперь представьте себе, что произошло в мозгу у всех этих мега-организованных, скучных людей, когда раздался карантин, полетели в мусорный бак все планы, резервирования, букирования, жизнь по расписанию.

Нет, вы люди русские, вы не поймете вообще, потому что «ну, да, с сегодняшнего дня карантин, никто никуда не едет, да мы, собственно, и не собирались никуда ни завтра, ни послезавтра, жалко, что на дачу не успели смыться». Какое, к чертям, планирование на год? Русский человек живет в полной гармонии с Хаосом Вселенной и, если есть маза не увеличивать энтропию, то Бог с ней, с этой энтропией. Тем более, что никто не может внятно нам объяснить, что это такое.

Мне то что – мне без разницы, где и сколько сидеть у монитора – до карантина жена и так пыталась хоть как-то вытащить на улицу – хотя бы под вечным предлогом «а не сходил бы ты в магазин?» А во время карантина перестала – «ты в группе риска, я сама схожу», и на два месяца я со своим монитором остался не разлей вода.

Конечно, работа сильно помогает, но, если честно, от компьютера к концу уже одного месяца стало реально тошнить. И как-то размывается календарь. Ну, работаешь и работаешь. Потом читаешь. Потом спишь. Со сном тоже, конечно, проблемы – без прогулок начинаются нарушения сна. Но ты стараешься ни о чем таком не думать, хотя половина друзей жалуются на то же самое – что могут лечь в 4 утра, а вскочить уже в 7.

Вот за этим весельем дожили до послаблений и отмен. И где-то, говорят, даже видели летящий самолет. А, стало быть, можно как-то по новой планировать жизнь. Решил пригласить внуков в гости. Отец внуков примерно прикинул план и говорит: «август-сентябрь». Я, естественно, дивлюсь – так это ж уже осень, что так долго? На что отец внуков отвечает: «Игорь Валентинович, так уже практически июль». Как? Погодите! А где, то самое лето, которое мы так ждали в заточении? Почему оно, не успев начаться, уже стремительно заканчивается?

Черт с тобой, Грета Тунберг, и с твоим украденным детством – у нас тут целое лето украли, прям на глазах. Бог с ним, с отпуском и букированием. Бог с этой Барселоной и Сочи. Лето где? Где зеленые поля нашего детства? Где бескрайнее небо над Средней и Малой Русскими возвышенностями. Где ручьи и валдайские озера?

Ах, блин, я же в городе живу. В каменном мешке. Там, где из голосистых птиц только две старушки курят в окне дома напротив и машут рукой. И, пока я тут стенаю и жалуюсь, в личку приходит друг и пишет «Почему это лето украли? Мне, наоборот – подарили!». И выясняется, что некоторые счастливчики самоизолировались прямо на даче.

И тут у них появилась редкая возможность не сидеть выходные на крылечке, а полностью погрузиться в здоровую и привольную загородную жизнь. И даже обнаружить у себя в огороде анзур, он же горный лук, он же лук-чеснок, он же лук Суворова. И понять, как мариновать тёрн. Всяко лучше, чем сидеть у мониторов и курить одну за одной.

И вот что я думаю – русский человек должен валить из городов. Назад – в Родину. На просторы, которых в этой стране, как в Африке. Только электричество с газом провести по нормальной цене. И тогда никто, даже самый страшный китайский вирус, не отнимет у нас лето.

А какие у вас планы на осень?

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