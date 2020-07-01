1 июля – основной день голосования по поправкам в Конституцию

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01.07.2020, 0:31, Новости дня

Завершился шестой день голосования по изменениям в российскую Конституцию. Закончилось и электронное голосование, в котором принимали участие жители Москвы и Нижегородской области. Расшифровку его результатов начнут в восемь часов вечера 1 июля, передает телеканал "Россия 24".

 

Более 90 процентов зарегистрированных граждан проголосовали через Интернет. Явка на избирательных участках явка приблизилась к пятидесяти процентам.

Впереди — основной день голосования. Все процедуры, юридические и санитарные, отработаны до мелочей. В восточных регионах нашей страны избирательные участки уже открылись вновь.



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