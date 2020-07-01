Бабин назвал указ Путина о военных сборах в РФ в 2020 году скрытой формой массовой мобилизации

01.07.2020, 0:25, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин объявил о массовой мобилизации военных запаса. Такое мнение юрист-международник, бывший уполномоченный представитель Украины в делах Европейского суда по правам человека и экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин выразил 29 июня в Facebook.

Поводом для его поста стал указ №430 “О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году”, подписанный главой Кремля 29 июня.

“В государстве-агрессоре президентским указом… объявлен призыв лиц из запаса на военные сборы. Такие призывы в РФ и раньше происходили ежегодно… Предыдущие ежегодные путинские указы предусматривали призыв запасных на сборы с четким сроком их проведения – до двух месяцев. А вот сегодняшний указ впервые в этой серии за многие годы никаких сроков продолжительности призыва не устанавливает… Нынешний указ №430 можно считать скрытой формой массовой мобилизации в вооруженные силы РФ запаса, на неопределенный срок и в неизвестном пока объеме”, – написал он.

Юрист отметил, что предыдущие указы Путина согласовали с региональной властью, “потому что мобилизация – это и экономический вопрос”.

“В 2020 году и такого ограничения уже нет. Ибо экономику уже там никто, пожалуй, и не смотрит. Фактически же сегодняшним указом лица призываются властями РФ из запаса – до особого распоряжения”, – объяснил Бабин.

У державі-агресорі президентським указом від 29.06.20 № 430 оголошено призов осіб з запасу на військові збори. Такі… Posted by Borys Babin on Esmaspäev, 29. juuni 2020

Свой пост Бабин причислил к “хроникам апокалипсиса”.

В 2014 году Россия аннексировала Крым начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.