В Тегеране в клинике произошел взрыв, СМИ сообщают о 19 погибших

01.07.2020, 0:25, Новости дня

В результате взрыва, произошедшего вечером 30 июня в медицинской клинике Sina Atha в столице Ирана Тегеране, погибло 19 человек. Об этом сообщило агентство ISNA.

После взрыва в здании начался пожар.

По данным агентства, среди погибших – 15 женщин и четыре мужчины.

Представители экстренной помощи Ирана объявили, что госпитализировали семь раненых из пострадавших 14-и: мальчика и трех девочек, пожарного и трех женщин.

ISNA рассказали, что большинство погибших – на четвертом и пятом этажах здания. Собеседник агентства подчеркнул, что вероятность второго взрыва еще не устранена.

По данным агентства irinn, взорвался газовый баллон. Взрыв повредил соседние здания.