В Тегеране в клинике произошел взрыв, СМИ сообщают о 19 погибших
01.07.2020, 0:25, Новости дня
В результате взрыва, произошедшего вечером 30 июня в медицинской клинике Sina Atha в столице Ирана Тегеране, погибло 19 человек. Об этом сообщило агентство ISNA.
После взрыва в здании начался пожар.
По данным агентства, среди погибших – 15 женщин и четыре мужчины.
Представители экстренной помощи Ирана объявили, что госпитализировали семь раненых из пострадавших 14-и: мальчика и трех девочек, пожарного и трех женщин.
ISNA рассказали, что большинство погибших – на четвертом и пятом этажах здания. Собеседник агентства подчеркнул, что вероятность второго взрыва еще не устранена.
По данным агентства irinn, взорвался газовый баллон. Взрыв повредил соседние здания.
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