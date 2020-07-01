Многодневка, которая сожрет выборы

01.07.2020, 0:22, Разное

Почему спикеру Совфеда так понравились новые правила всероссийского голосования.

«Можно утверждать уже сегодня, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало. Нам надо подумать, может, и впредь использовать эту возможность. Гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить». Это спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает внедрить на выборах полезный опыт «многодневного голосования» за путинские поправки. Почему она выступает с этим предложением — понять нетрудно: «многодневное голосование», когда нет никакого контроля, а условия для фальсификации результатов практически идеальные, представляется последним способом самосохранения власти. Иначе успеха на выборах — после повышения пенсионного возраста, разорительного «псевдокарантина» и наперсточного «обнуления» — не видать.

На инициативу спикера тут же откликнулся один из духовных отцов поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас. Мол, Совет Федерации «планирует обсудить с ЦИК и Общественной палатой возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней и на выборы», поскольку «для людей голосование в течение нескольких дней удобно, многие наблюдатели это отмечают».

Какие наблюдатели отмечают это «удобство» — понятно: от придворной «Общественной палаты».

Никаких других на «общероссийское голосование» не допущено.

Еще есть карикатурные «международные наблюдатели», только что выступавшие в Петербурге: депутат из Берлина от ультраправой, ксенофобской и националистической «Альтернативы для Германии» и редактор шведского журнала, считающегося правоэкстремистским и ксенофобским. Немец и швед вовсю расхваливали голосование как небывало демократичное и свободное.

О том, что «общероссийское голосование» — это тестовые испытания для будущей коррекции избирательного законодательства, догадаться было несложно.

Максимально упрощенные процедуры досрочного и надомного голосования, внедрение не подверженного общественному контролю (и допускающему неограниченные возможности для подделки) электронного голосования, а затем и «многодневка», введенная якобы исключительно из-за эпидемии, сейчас проверяются на практике на предмет обеспечения нужного властям результата.

Судя по происходящему (явка, якобы растущая на 10% в день, и якобы триумфальные показатели экзит-полов), испытания будут признаны удачными.

После чего только один шаг до внедрения всех этих инструментов в законы о выборах. Что называется, в два дня в трех чтениях — при послушной Думе и управляемом Совете Федерации.

Теоретически, в «многодневном голосовании» нет ничего плохого — при одном простом условии: хотя бы минимальном доверии к избирательным комиссиям.

Но этого доверия нет в принципе, напротив — есть твердая уверенность, что подавляющая часть комиссий является послушным придатком властей, готовым на любую фальсификацию. И процедура, при которой избирательные бюллетени на протяжении нескольких дней (а особенно ночей) находятся в полном распоряжении избирательных комиссий, подходит для фальсификаций столь же идеально, как чашка Петри для разведения микробов.

Если голосование идет только один день, на глазах у наблюдателей и членов комиссий с решающим и совещательным голосом (в том числе от оппозиции), а затем, без перерыва, начинается подсчет голосов и определение результатов — и то случаются фальсификации. А при «многодневном голосовании», когда и наблюдатели, и члены комиссий с совещательным голосом (работающие на общественных началах) просто не смогут несколько суток подряд следить и за голосованием, и за сохранностью бюллетеней, вероятность подделок возрастает многократно.

То, как сейчас проходит «голосовательная процедура» — на скамейках, на тропинках, в багажниках машин и только что не у мусорных бачков, — не рождает в обществе ни малейшего доверия к ее результатам.

Если подобная практика будет распространена на все выборы в стране — и они будут проходить по таким же правилам, а точнее, по понятиям, — последствия будут такими же.

Возможно, в Кремле считают, что без доверия к результатам выборов они прекрасно обойдутся: по принципу «пусть не верят, лишь бы подчинялись».

Но практика показывает, что, когда власти не верят, — в конце концов ей перестают подчиняться.

Борис Вишневский

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга