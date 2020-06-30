Вован и Лексус от имени Чичваркина наняли Боню ругать Конституцию

30.06.2020, 23:48, Новости дня

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли телеведущую Викторию Боню, предложив ей от имени бывшего совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина сделать за деньги ролик о поправках в Конституцию.

«Пранкеры Лексус и Вован от имени бизнесмена Евгения Чичваркина позвонили Виктории Боне (…). В ходе разговора «Чичваркин» также предложил Виктории сделать ролик о поправках в Конституцию за деньги, а также пригласил звезду к себе в Лондон «оценить его хорошую постель», – сообщил Владимир Кузнецов – пранкер Vovan на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Мы готовим такую глобальную кампанию по поводу поправок в Конституцию. У нас известные люди записывают ролики про то, что они не поддерживают эти поправки. Хотелось бы чтобы ты тоже, если есть возможность, поучаствовала. (…) я тебя могу скинуть текст, ты его посмотришь, чтобы он соответствовал. (…) Кстати, у меня под это есть еще бюджет», – сообщил «Чичваркин».

«Хорошо, отлично даже так. Хехе (…) По оценкам видеопоста получается… Сейчас, подожди, где-то у меня был список (ищет прайс). Мы его в пост ставим, смотри: фото 5 в евро, видео 7500. Можно со скидкой, по цене фото, если у вас меньше бюджет. (…) Ну если 10 пришлете – буду рада. Если можешь перевести в Лондоне, я могу там дать карту. (…) Давай знаешь как… ты мне пришли счет… ой… пришли мне текст, я запишу видео, ты его утвердишь и потом уже когда все будет понятно, что все подходит, потом и с деньгами тогда», – сказала Боня.

«Чичваркин» также пригласил звезду к себе в Лондон «оценить его хорошую постель», поинтересовавшись для начала, «в отношениях» ли она.

«Я пока не в отношениях, я…хахахах… Ты даже об отношениях говоришь. Это такое предложение, прямо с плеча. Пока не в отношениях, присматриваюсь», – ответила телеведущая.

«Ну вот приезжай, вином угощу (…) У меня хорошее вино, расстелю хорошую постель»,– предложил «Чичваркин».

«Да, хорошо, откроют границы – приеду (…) Ой, я люблю хорошую постель очень сильно! хахаха. Я вино я конечно не пью, уже давно кстати, не пью, ничего не курю. но когда кто-то рядом выпивает – я пьянею, знаешь, у меня срабатывает так», – сказала Боня.

«Ты от меня опьянеешь там», – заверил «Чичваркин».

«Хахаха. Уверена! Уверена! Хахаха. Ладно, дорогой, на связи», – сказала телеведущая.