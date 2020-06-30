На Камчатке и Чукотке открылись участки в последний день голосования по Конституции

30.06.2020, 23:48, Новости дня

Участки открылись на Чукотке и Камчатке в последний день голосования по поправкам в Конституцию России.

На Камчатке в 08.00 1 июля (23.00 мск 30 июня) открылись 292 избирательных участка, из них 105 находятся на судах в море и 187 – на суше. Как сообщили в избирательной комиссии Камчатского края, всего на территории региона зарегистрировано порядка 240 тыс. избирателей, передает РИА «Новости».

В досрочном голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ уже приняли участие жители региона, находящиеся в труднодоступных и удаленных местностях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах – около 10 тыс. человек.

Также в 8.00 1 июля на Чукотке открылись 55 избирательных участков, в том числе пять в Анадыре. Всего в регионе зарегистрированы 33194 избирателя, и до 1 июля более половины из них уже проголосовали. В досрочном голосовании в труднодоступных местностях приняли участие более 1,7 тыс. человек – это в том числе военнослужащие и сотрудники оленеводческих бригад.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.