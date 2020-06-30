Мнение: Когда революция начнется

30.06.2020, 23:45, Разное

В комментах навели на какой-то совершенно дикий политический комментарий Юрия Фельштинского по поводу ситуации в США перед выборами. Кто такой Фельштинский? Это соавтор (вместе с Литвиненко, убитым полонием) знаменитой книги “ФСБ взрывает Россию” (про взрывы домов в 1999 году). Он на самом деле еще советский эмигрант, родился в Москве, эмигрировал в 1978 году, историк. Похоже, классический образчик американской “лево-либеральной профессуры”. И, как мы видим по этой записи, ЯРЫЙ “демократ” и противник Трампа. Видимо, его взгляды характерны для многих сторонников Демпартии США.

Читая его огромную запись-простыню, понимаешь четко одно: уровень ненависти, по крайне мере у той части американским “Демократов”, олицетворяемых Фельштинским – совершенно фантастический. Там в буквальном смысле “мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем”, только в применении к США; у него там реально идет речь чуть ли не о физическом уничтожении всех сторонников Трампа и в целом Республиканской партии. Читая такое в перепевах разных наших “экспертов-американистов” – не веришь, думаешь, что ребята преувеличивают; но тут прямая речь от американца, гражданина США (он в Штатах с 1978 года, многие столько и не живут). И думаешь – “мда-аааа”. Да там реально все серьезно.

Интересно его описание “революционной ситуации” в Штатах. Мы тут привыкли стандартно жаловаться на то, что в “России нет среднего класса”, но, оказывается, его и в США типа давно уже нет!

“В Америке не гражданская война. В Америке революция молодежи, которая устала он цинизма республиканцев, предательства собственного президента, бессилия демократов, усиливающегося экономического расслоения, несправедливо дорогого образования, искусственно дорогой медицины, несправедливости судебной системы, когда все люди Трампа ускользают от правосудия, и даже осужденных объявляют невинными (как Майкла Флина). Накопилось. Дело не в одном убитом черном, и не в двух, и не в трех, и не в десяти… В Америке восстала молодежь, которой надоело, что Америка за три с половиной года президентства Трампа превратилась из величайшей мировой державы, которую все уважали и на которую все ориентировались, в банановую республику, где всё делается по первому писку президента и генпрокурора (поставленного президентом). От этого устали. От этого тошнит. Подавляющее большинство тошнит. Кроме тех, кого интеерсуют только деньги и ничего кроме денег – потому что при Трампе больше шансов отхватить больше денег. За оружие, обратите внимание, никто не взялся. Оружие, кстати, в основном в руках у сторонников Трампа. Помните протесты в Мичигане?

Разбои и грабежи… Ну, да, разбои и грабежи. Естественно, если полицию бросать не на охрану порядка, а на охрану правительства от демонстрантов, то магазины остаются без полицейского прикрытия. Почему, когда магазины грабили, ни одной полицейской машины рядом не было? Потому что они занимались блокированием демонстрантов, чтобы те не прошли, куда не следовало. А куда им не следовало идти? У нас демонстрации разрешены по Конституции!

В третьих, нам трудно понять уровень ненависти голодных к сытому безразличию богатого меньшинства, в ситуации, когда среднего класса давно нет, а есть меньшинство, зарабатывающее очень много и постоянно жалующееся на высокие налоги (которые низкие), и абсолютное большинство — у которого, по статистике, нет 400 дол. сбережений. Мы никогда не были в шкуре этого бедного большинства (даже когда без копейки денег прибыли эмигрантами в эту страну), поэтому нам трудно понять, как эти люди себя чувствуют и что они думают. Я последние три-четыре года живу в Нью-Йорке. Я хожу по этому городу и все время думаю: интересно, как же тут живут все эти (бедные) люди? Когда же это взорвется? Ведь не может же так всё тянуться бесконечно долго! Вот и взорвалось. Я бы считал, что очень мягко взорвалось, по крайней мере пока”.

Ну и к Трампу у него – натуральная (классовая?) ненависть:



Юрий Фельштинский

Хотя нет, там не Фельштинский. Фельштинский вот:

“Гражданская война… Трамп пришел к власти на расколе. Не демократы к власти пришли, и даже не республиканцы, а Трамп. Республиканцем он никогда не был. Он оседлал платформу республиканской партии, расколол сначала республиканцев на быдло и на тех, кто с извилинами. Быдла оказалось больше (как обычно). Опираясь на это быдло внутри республиканской партии, он получил номинацию от партии, по дороге смешав с дерьмом всех прочих республиканских кандидатов, и стал кандидатом от республиканцев. Затем, как кандидат от республиканцев, опираясь уже на всю партию, включая немногочисленых людей с извилинами (которые из лояльности к партии его стали поддерживать), он, оклеветав своих конкурентов от демократической партии, нагло попирая все американские традиции (например, не показав налоговые декларации), победил на выборах, с меньшинством голосов, по числу выборщиков, опираясь на помощь, в том числе Путина, что Илларионову хорошо известно.

Дальше у республиканцев был выбор: пойти по дороге, которую они прошли с Никсоном, то есть поставить интересы страны выше интересов партии, или поставить во главу интересы партии. Республиканцы, у которых большинство в Сенате, выбрали интересы партии, причем любой ценой, поскольку помнили, что после истории с Никсоном на выборах победили демократы. Трамп это быстро понял и начал ставить на все посты лично преданных ему людей.

В США одна из самых важных должностей – генпрокурор. Потому что он хоть и назначается президентом (и утверждается Сенатом, где у республиканцев большинство), но формально он служит не президенту, а стране. Трамп поставил своего генпрокурора и занимается с тех пор полным судебным произволом. Демократы ничего не могут сделать (потому что у них нет большинства в Сенате, а большинство в нижней палате ничего не дает), а республиканцы сдались полностью, потому что они настолько легли все под Трампа, что теперь им поздно делать вид, что они независимые, и они, наоборот, всячески подчеркивают, что поддерживают Трампа искренне.

Трамп теперь уже превратил в быдло всю республиканскую партию, которая поддерживает его единогласно. А демократы – абсолютно озверевшие от происходящего произвола – единогласно выступают против Трампа, что на практике не ведет ни к каким изменениям в стране, так как при президенте Трампе и большинстве в Сенате Трамп может делать и делает всё, что хочет. Этот раскол – целиком заслуга Трампа. Это его тактика и стратегия.

По Илларионову, демократы любой ценой пытаются скинуть Трампа и республиканцев (в смысле большинства в Сенате). Но у демократов нет инструментов для этого. Президент – республиканец. Генпрокурор – республиканец. Все сенатские комиссии возглавляют республиканцы (а только эти комиссии и важны). В Верховный суд Трамп провел двух новых преданных себе судей, республиканцев, так что и там большинство у республиканцев. Трамп и республиканцы провели уже 200 новых федеральных судей. Всех независимых государственных инспекторов Трамп снял и заменил преданными себе лично людьми. Министр обороны-идиот – тоже креатура Трампа. ФБР – тоже его человек. Разведка – тоже его люди. Демократы абсолютно бессильны в этой ситуации. Они могут только журналистам жаловаться. Что они и делают. Никакого практического значения все эти плачи не имеют. Никакого практического толка от этого нет. Ни к каким практическим изменениям это не ведет. Трамп и республиканцы над возмущением демократов открыто смеются. (Вообще-то так не было принято в США до Трампа.) Всё, кроме Fox и ультра-правых каналов для Трампа – fake news (включая CNN, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон пост – вообще всё). И когда Илларионов встает на черносотенные позиции и делает вид, что «либеральная» американская пресса преследует какие-то другие интересы, кроме защиты свободы своей страны, это на общем происходящем фоне означает, что Илларионов по каким-то причинам целиком и полностью поддерживает Трампа, хотя в его тексте Трамп исключительно жертва козней, творимых демократами”.



И про коронавирус:

“Количество умирающих Трампа не волнует вообще, тем более, что, как оказалось, умирают в большинстве а) черные б) латиноамериканцы в) больные и бедные г) пожилые и бедные. Ни одна из этих категорий населения в большинстве своем не голосует за Трампа, поэтому, с точки зрения Трампа, чем больше их вымрет, тем лучше, поскольку это не его избиратели”.



И финальная кода:

“единственный положительный момент прихода Трампа к власти в США – он вскрыл и в государственной системе Америки, и в людях все самые страшные качества. Я считаю, что после его ухода (в январе 2021 года или в январе 2025 года), Америка станет другой. Потому что Трамп наглядно показал, как один проникший в Белый дом гаденыш может угробить процветающую страну (не без недостатков страну, но все-таки процветающую). Посмотрите на эту страну сегодня! Посмотрите на нашу банановую республику! Это целиком заслуга Трампа и республиканской партии.

Ставки для республиканцев будут сейчас очень высоки, потому что, если 3 ноября Трамп и республиканцы проиграют, это будет уже «навсегда». Вот когда гражданская война точно закончится (потому что все надежды Трампа только на гражданскую войну!), а революция начнется”.



В общем, “это есть наш последний и решительный бой!” – поет американская левая профессура. Удивительно. Ну и самая смешная деталь: весь пост написан как бы в порядке полемики со статьей Андрея Илларионова, где он заговорил о “Второй Гражданской” в США. Профессор-историк “опроверг” слова Илларионова… написав, что в США, конечно же, нет никакой гражданской войны, а что есть? А есть восстание каждого честного человека против Абсолютных Сил Зла, кои олицетворяют Трамп и его сторонники!

В общем, запомните, дети: когда люди начинают выражаться таким образом – “все Честные Люди (тм) против Сил Зла (тм)” – это и есть самый четкий маркер гражданской войны. Он означает, что степень ненависти и озверения дошла до нужного градуса. Аминь.