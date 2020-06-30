Трамп и Елизавета II подтвердили особые отношения двух стран

30.06.2020, 23:30, Новости дня

Во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил по телефону британскую королеву Елизавету II с Днем королевы, который традиционно отмечается в Великобритании в июне и не совпадает с фактическим днем рождения британского монарха. В этом году, 21 апреля, Елизавете II исполнилось 94 года.

Во время телефонного разговора, как сообщает пресс-служба Белого дома, президент и британская королева также обсудили проблемы борьбы с пандемией коронавируса и восстановления мировой экономики. Трамп также просил передать соболезнования всем британцам, чьи родные и близкие умерли во время пандемии.

Президент Трамп и королева Елизавета II еще раз подтвердили особые союзнические отношения Соединенных Штатов и Соединенного Королевства и выразили уверенность, что из нынешнего трудного времени обе страны-союзницы выйдут еще более сильными.